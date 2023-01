Tre nuove colorazioni per le sneaker di lusso APL McLaren HySpeed 2023

Nel mondo automotive è abbastanza usuale che i marchi premium vadano ben oltre le sole automobili, Porsche, BMW, Ferrari hanno delle vere e proprie linee di abbigliamento dedicate, allo stesso modo McLaren che ha appena lanciato nuove colorazioni per le APL McLaren HySpeed.

È la seconda volta che McLaren e il marchio di sneaker di lusso APL collaborano per una collezione di calzature, in particolare queste APL McLaren HySpeed sono ispirate alle iconiche supercar e hypercar del brand inglese e sono sul mercato dallo scorso mese di agosto 2022. Il 2023 però inizia con ben tre nuove colorazioni.

L’intenso magenta rappresenta le prestazioni dinamiche e le tradizionali caratteristiche di guida McLaren e si unisce al giallo per creare un vero e proprio inno allo stile di vita elegante. Il Pristine/Tan/Midnight è invece un colore ispirato ai toni della Costa Azzurra, mentre il Black/White in versione riveduta e corretta reinterpreta una colorazione storica, la più venduta da APL.

Le APL McLaren HySpeed 2023 sono vendute al prezzo di 619,95 euro sul sito www.AthleticPropulsionLabs.com e presso i Flagship Store Experience di APL al The Grove di Los Angeles.

“Dopo l’accoglienza estremamente positiva del primo lancio delle sneaker APL McLaren HySpeed, abbiamo collaborato con APL per introdurre nuove entusiasmanti colorazioni nella collezione ispirate alla vivacità, alla dinamica e all’energia delle nostre supercar. Sia McLaren che APL sono leader nei loro campi e si impegnano a spingere i confini del design e della tecnologia per migliorare le prestazioni, cosa che rende questa collaborazione così perfetta” ha detto George Biggs, Chief Sales and Marketing Officer di McLaren Automotive

“Ampliamo con grande entusiasmo la nostra collaborazione con McLaren Automotive con il lancio dei tre nuovi colori dell’HySpeed che dimostrano l’importanza e la versatilità di questa collaborazione, in particolare con una colorazione speciale Pristine/Magenta, ombré fade. Noi di APL ci siamo ispirati ai ‘Maghi di Woking’ e, come omaggio, abbiamo creato e applicato miscele uniche di fibre e colori dell’HySpeed perle nuove realizzazioni” hanno aggiunto Adam Goldston e Ryan Goldston, Co-Founders di APL.

Ricordiamo che McLaren non crea solo abbigliamento ispirato alle sue vetture: ecco le nuove cuffie Px8 McLaren Edition di Bowers & Wilkins lanciate a Natale 2022.