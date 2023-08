Tre marinature per il cetriolo tra Giappone, Cina e Thailandia

I cetrioli sono sicuramente un ortaggio osteggiato e spesso considerato indigesto per la gran quantità di fibre insolubili presenti in essi, che li rende difficilmente tollerabili da parte di chi soffre di colite e colon irritabile. Tuttavia, queste cucurbitacee hanno numerose proprietà che li rendono un alimento perfetto per il consumo stagionale.

Tra i vegetali più ricchi di acqua in assoluto (ne contengono fino al 96% ) e di sali minerali tra cui potassio, calcio, fosforo e sodio, i cetrioli sono molto indicati per depurare l'organismo, sgonfiare l'addome, contrastare la cellulite e pulire l'intestino. Sono inoltre un' importante fonte di vitamina K1 o fillochinone (largamente presente nelle verdure a foglia verde), indispensabile nella cascata coagulativa con un'importante attività antiemorragica.

Il cetriolo è una pianta originaria delle Indie orientali, impiegata per il consumo “fresco” in contorni ed insalate o sotto forma di conserve, chutney, zuppe o salse.

Ortaggio noto fin dall' antichità (si trovano testimonianze della coltura del cetriolo a partire da 3000 anni fa, in pieno periodo antico minoico), viene importato prima in Europa meridionale (Italia e Grecia) poi in Cina dove arrivò attorno al 100 a.C. Inizia a ricoprire un' importanza quasi fondamentale solo però a partire dal XVII secolo, quando durante l'epoca delle grandi esplorazioni marittime, viene impiegato in marinatura come rimedio contro lo scorbuto grazie alla massiccia presenza di Vitamina C (11 mg per porzione) e alla facilità di conservazione all'interno di pratici barattoli in vetro, mediante la fermentazione sott'aceto o sotto sale nella cosiddetta salamoia, in aggiunta a spezie quali alloro, ginepro, aneto e similari.

Ed è proprio della tecnica di marinatura che andremo a trattare oggi con 2 differenti ricette da Giappone, Cina e Thailandia, che impiegano differenti presentazioni ma ingredienti simili, per sbizzarrirsi in cucina spendendo poco.

Giappone - Asazuke 浅漬け di cetrioli

L'asazuke è una particolare tecnica di preparazione dei sottaceti che solitamente impiega vegetali quali daikon, melanzane, cavoli cinesi e appunto cetrioli. Facente parte dei “tsukemono” (漬物) o letteralmente “cibi in salamoia”, viene utilizzata come stuzzichino, aperitivo, per pulire il palato o in accompagnamento a delle pietanze, un po' come avviene per la nostra italianissima giardiniera. Munitevi di un coltello perché molto rilevante all'interno di questa ricetta è proprio il taglio del cetriolo, che deve essere effettuato togliendo l'estremità, quindi pelando per il lungo la buccia esterna con uno sbucciapatate e incidendo in 4 punti differenti in modo da creare un effetto a “strisce” su tutta la superficie.

A questo punto sarà sufficiente tagliare le fettine in diagonale, tenendo circa mezzo cm di spessore. Marinare in frigorifero per un' ora all' interno di in un sacchetto per alimenti con 2 cucchiaini di salsa di soia, 2 cucchiaini di aceto di riso, 2 di zucchero, 1 cucchiaino di olio di sesamo e ½ peperoncino essiccato, quindi servire qualche fetta come accompagnamento al riso bianco o alla zuppa di miso, servendo rigorosamente con un po' di condimento e all' interno di una ciotolina piccola, del diametro di 10 cm circa.

Cina – Insalata di cetriolo schiacciato 拍黄瓜

Una tecnica molto impiegata in Cina è quella di schiacciare i cetrioli attraverso l'impiego di una mannaia dalla lama larga. Questa tecnica permette di ottenere una superficie fissurata più ampia e irregolare, in grado di assorbire meglio i condimenti.

Solitamente per questa ricetta è consigliato l'impiego di un cetriolo lungo cinese con buccia più sottile e maggiormente croccante, facilmente reperibile in negozi asiatici. Con uno sbucciapatate pelate parzialmente la buccia, in modo da ottenere un effetto “marmorizzato” più gradevole alla vista. Quindi procedete schiacciando il cetriolo con un mattarello o un batticarne. A questo punto tagliate diagonalmente il cetriolo, salate e lasciate riposare 15 minuti in uno scolapasta, in modo da scolare gran parte del liquido presente in esso. In una ciotola mischiate 2 cucchiaini di aceto di riso, 1 di salsa di soia, 2 di olio di sesamo, ½ cucchiaino di sale e ½ cucchiaino di zucchero. Olio piccante e semi di sesamo al piacere. Mescolate e servite.

Per una variante scenografica potete effettuare anche un altro tipo di taglio di derivazione cinese il "suo yi" che permette di ottenere una forma “a molla”. Ponete il cetriolo tra due bacchette, quindi affettate in modo da non tagliare totalmente il cetriolo fino al fondo, ma lasciando una parte attaccata. Girate dall' altra parte e fate la stessa cosa. A questo punto sollevate il vostro cetriolo e noterete che sarà diventato una vera e propria “molla”! Fate sempre riposare ricoperto da sale e quindi condite con la medesima salsa.

Thailandia – Insalata di cetrioli ตำแตง

Proviamo ora una variante fusion di derivazione cinese. Incidiamo il cetriolo in diagonale, quindi con lo sbucciapatate tagliamo delle fette molto sottili, come nel caso di un carpaccio. Aiutandovi con un coltello fate la stessa cosa anche con una cipolla rossa, quindi procuratevi un peperoncino fresco e una testa d'aglio, tritate e unite il tutto. In una bacinella preparate il condimento: 40 g di succo di lime spremuto fresco, 20 g di zucchero, 30 g di olio di semi di girasole e sale q.b, unite all' insalata, quindi guarnite con arachidi tostate e schiacciate (potete metterle in un sacchetto per alimenti e pestarle con un mattarello o in un mixer) e coriandolo fresco.

Ed ecco qui 3 piatti freschissimi da preparare in un lampo.Le temperature si alzano e desideri nutrirti di qualche cibo piacevolmente freddo? Ecco anche tre ricette veloci contro il caldo estivo.