Vi piace viaggiare ma volete vivere esperienze nuove, ben diverse dalla classica permanenza in un hotel vicino al mare o in località di montagna da sogno? Ci pensiamo noi a darvi qualche consiglio con tre itinerari perfetti per un lungo viaggio in bicicletta in Italia.

Il cicloturismo viene spesso sottovalutato o escluso in quanto faticoso, specialmente d’estate sotto il sole cocente di questi anni. Per di più, senza il giusto allenamento diventa un’avventura molto difficile da portare a termine. Fortunatamente esistono tratti meravigliosi anche a bassi dislivelli, con distanze magari lunghe ma accorciabili grazie ad apposite tappe nel percorso.

Se volete viaggiare al fresco d’estate, la ciclabile San Candido-Lienz è imperdibile. La partenza nella località italiana si trova a 500 metri più in alto rispetto a Lienz; pertanto, la maggior parte del percorso è in discesa. I 44 chilometri di distanza percorribili comodamente tramite la ciclabile della Drava sono accessibili a tutti, dai veterani delle due ruote ai principianti. E non preoccupatevi per il viaggio di ritorno: da Lienz c’è un treno attrezzato appositamente per passare nuovamente il confine verso l’Alto Adige. Naturalmente, non manca il noleggio di biciclette dalla località di partenza.

Se preferite un itinerario cicloturistico marittimo, la Ciclovia Adriatica che percorre la costa est da Trieste a Santa Maria di Leuca, il punto più meridionale della Puglia, è il vostro paradiso. I 1.350 chilometri percorribili tra strade secondarie poco trafficate e la Statale Adriatica, oltre alle consuete piste ciclabili, vanno percorsi in primavera per evitare il traffico e il calore estivo. Nel viaggio potrete recarvi a Venezia, visitare il Parco del Delta del Po, godervi la riviera romagnola o, se avete settimane libere e tanta forza di volontà, arrivare fino alla destinazione finale.

Dulcis in fundo, la Via Francigena in bicicletta permette di attraversare la parte centro-occidentale della penisola, passando per Roma, Siena, Lucca e arrivando, per concludere il viaggio senza esagerare, vicino a Reggio Emilia. A ospitare i cicloturisti durante le notti ci sono ospitali gestiti da congregazioni religiose, ostelli e, nei casi migliori, anche qualche hotel. Anche in questo caso, vivere questa esperienza in primavera e a tappe è altamente consigliato.

