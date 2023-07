I tre consigli di Arnold Schwarzenegger per allenarsi correttamente in palestra

Dopo i consigli di Schwarzenegger per allenarsi più efficacemente in palestra , l’attore americano ha per voi qualche altro consiglio. Questa volta non si sofferma sui singoli esercizi, ma piuttosto su dei consigli che valgono per tutti i muscolari.

Riscaldamento

Il primo consiglio di Schwarzenegger è di riscaldarsi bene prima di iniziare con la propria routine d’allenamento. Nel suo caso effettua dei dip alla macchina ed altri esercizi con pesi super leggeri in cui procede con piedi 30 ripetizioni in modo tale da attivare i muscoli e riscaldare il gruppo muscolare che poi si andrà ad ad allenare successivamente.

In questo modo è possibile valutare in che condizione è inostro corpo e favorisce la connessione mente-muscolo, oltre a stimolare il flusso sanguigno nelle aree d’allenamento lubrificando i tendini ed i legamenti.

In termini di peso, consiglia di riscaldare con il 10-15% del massimale per 15-20 ripetizioni su ciascun esercizio.

Spalle

Lo sviluppo del del deltoide posteriore rappresenta una delle chiavi per avere un fisico “completo”. Per questo motivo, Schwarzenegger consiglia di allenarmi duramente accertandosi di avvertire il senso di fatica e di sentire i muscoli allenati. È fondamentale anche isolarli al massimo.

Movimento

Infine, e questo vale per tutti gli esercizi, Schwarzenegger suggerisce di eseguire movimenti concentrati e completi: ad ogni ripetizione consiglia di sentire tutto il peso prima di iniziare la ripetizione successiva: “anche undecimo di movimento inameno può influire su un decimo della crescita muscolare”. Schwarzenegger spiega che molti riducono il raggio d’azione degli esercizi (che sia squat, panca o altro), sbagliando però. È necessario sovraccaricare totalmente il muscolo ed allungarlo completamente.