Tre consigli per allenare i bicipiti come Michael B. Jordan e Jonathan Majos di Creed III

È disponibile nei cinema italiani Creed 3 (qui trovate la nostra recensione di Creed 3) e Corey Calliet, che ha lavorato con Michael B. Jordan e Jonathan Majors, ha fornito tre consigli per allenare i bicipiti nel miglior modo possibile.

Calliet ha fatto da trainer a molti VIP ed è un ex bodybuilder, e parlando con Ment’s Health ha fornito qualche consiglio sugli allenamenti proposti alle star di Hollywood, in particolare ai due protagonisti di Creed.

Il primo consiglio, per superare la fatica, è lavorare con Drop Set: si tratta di una tecnica per l’ipertrofia muscolare che permette di arrivare vicini al cedimento scalando il peso più volte, senza alcun recupero. Per i bicipiti consiglia 3 giri con 8-12 ripetizioni: ad esempio si effettuano 8 ripetizioni di curl manubri con 10Kg, quindi si scala ad 8Kg e se ne fanno altre 8, si scala di nuovo a 6Kg e se ne completano altre 8. Il tutto senza fermarsi tra un set all’altro. Calliet spiega che dopo il primo set bisogna avere la sensazione di poter effettuare almeno altre due ripetizioni, altrimenti non si rischia di arrivare a cedimento subito e di non completare la serie.

Un altro esercizio che consiglia è l’Half-Iso Curl, che consiste nel tenere bloccato un braccio a 90 gradi ed eseguire il curl standard con l’altro. In questo modo, spiega il trainer, il coinvolgimento dei bicipiti di entrambe le braccia è massimo dal momento che bisogna concentrarsi sul completare l’esercizio con un braccio e prestare attenzione a mantenere la presa con quello opposto. Per questo esercizio vengono consigliate 3 serie da 10 ripetizioni a braccio.

Infine, Calliet consiglia 3 serie da 8 a 12 ripetizioni di Spider Curl con il bilanciere curvo. Questo esercizio garantisce il massimo isolamento dei bicipiti in quanto le braccia bloccate evitano spinte con altre parti del corpo. Una variante è rappresentata da Spider Curl singoli con i manubri, se proprio volete aumentare il livello di sfida.