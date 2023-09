Queste sono le 'Travis Scott x Nike Mac Attack' in arrivo entro fine 2023

Mentre UTOPIA di Travis Scott sta registrando record su record, sul web hanno nuovamente fatto capolino le sneakers “Travis Scott x Nike Mac Attack”, che il rapper ha sfoggiato alla Miami Race Week. Sulle scarpe ancora non si sa nulla e non è chiaro quando saranno disponibili, ma hanno nuovamente fatto la loro comparsa sul web.

Il leaker Kicksdong sul proprio account Instagram infatti ha pubblicato le immagini che proponiamo in questa notizia, che ci permettono di dare uno sguardo da vicino alle Nike.



La scarpa utilizza le colorazioni grigie e nere OG di Attack, con degli elementi che rimandano a Travis Scott: dallo Swoosh laterale ribaltato al logo Cactus Jack sul tallone.



Nessuna informazione nemmeno sul prezzo, tanto meno sulla data di lancio. I più informati però sono pronti a scommettere che saranno disponibili - ovviamente in tiratura limitata - entro la fine dell’anno sull’app SNKRS di Nike. Le sneakers sono destinate a diventare un must per gli appassionati della musica del rapper 32enne, che di recente ha annunciato anche il tour promozionale per l’atteso album UTOPIA, i quale le ha sfoggiato durante l’E11EVN Miami che ha avuto luogo durante la Miami Race Week. Ovviamente vi aggiorneremo appena emergeranno ulteriori dettagli.