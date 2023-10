Queste sono le Travis Scott x Air Jordan 1 Low OG Golf 'Olive': quando escono?

È passato quasi un anno da quando sul web sono iniziati a circolare i primi rumor sulle Air Jordan 1 Low OG Golf di Travis Scott, e finalmente arrivano le prime immagini ufficiali ed informazioni sul lancio.

Il popolare sito web Sneakersnews, infatti, ha pubblicato le immagini ufficiali delle Travis Scott x Air Jordan 1 Low OG Golf “Olive”, che come si può vedere in calce sono caratterizzate da una tonalità verde oliva (ripresa anche nel nome) abbinata a dei rivestimenti in pelle, con Swoosh nero rovesciato e tocchi di verde volte brillante sull’etichetta della linguetta e sul tallone. Ovviamente non può mancare l’etichetta di Cactus Jack, abbinata al logo del Jumpman e la scritta “Golf”.



Le scarpe sono da golf, come confermato dal redesign dell’outsole che è più sporgente per garantire un maggiore grip sui campi. Tuttavia, come avvenuto anche per altri modelli di sneakers, i fan di Travis Scott ed in generale delle Air Jordan 1 Low non disdegneranno dall’indossarle tutti i giorni per sfoggiare uno stile sicuramente unico.



Nike lancerà le Travis Scott x Air Jordan 1 Low OG Golf “Olive” sulla SNKRS App il prossimo 13 Ottobre 2023, al prezzo di 169,99 Euro. La disponibilità, ovviamente, sarà limitata e consigliamo di collegarsi all’applicazione all’orario in questione per avere più possibilità di portarle a casa.



Entro fine anno, però, Travis Scott lancerà anche le Travis Scott x Nike Mac Attack, che sono trapelate nelle scorse settimane e che saranno molto differenti dalle Air Jordan 1 low.