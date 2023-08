Travis Scott fa tremare Roma, letteralmente: tante le chiamate per 'terremoto'

Il concerto di Travis Scott al Circo Massimo di Roma è stato un "terremoto". No, non facciamo riferimento a SICKO MODE o alla comparsa a sorpresa di nientemeno che Kanye West (che comunque potrebbero essere viste in quel modo), bensì alle chiamate per "terremoto" giunte ai vigili del fuoco nel corso dello show del rapper statunitense.

Sono infatti decine le segnalazioni arrivate ai vigili da parte di residenti in quel di Roma. A sentire le "scosse" anche la conduttrice televisiva Caterina Balivo, che nella serata del 7 agosto 2023 si è chiesta su Twitter (o come vorrebbe Elon Musk, su "X") se avesse sognato o meno un "terremoto". Ricordiamo che il concerto di Travis Scott ha preso il via alle ore 21:30 circa di quella stessa serata, mentre il post/tweet della Balivo è arrivato alle 21:47.



Insomma, Travis Scott ha fatto "tremare" Roma, letteralmente. Chissà se il maggior numero di "scosse" sia stato sentito dai residenti mentre le decine di migliaia di spettatori (oltre 50mila) presenti al Circo Massimo si sbracciava per comprendere se quello sul palco fosse o meno Kanye West, rapper che anche per via di alcune controversie non si esibiva in questo modo ormai da tempo. Sì: era proprio "Ye".

Fatto sta che esattamente un'ora dopo rispetto alla segnalazione della Balivo, ovvero alle 22:47 (incredibili a volte le coincidenze), è arrivato il tweet di Chiara Francini, nota attrice e conduttrice televisiva nostrana, che a quel punto si era già chiesta se di mezzo ci fosse il concerto di Travis Scott. Spoiler: la "colpa" era davvero dell'artista di SICKO MODE.



Vanno però fatte alcune precisazioni, visto che l'INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) ha smentito l'esistenza di un "terremoto" a Roma nella serata del 7 agosto 2023. I residenti hanno però segnalato "letti e lampadari" che a quanto pare avevano deciso anch'essi di muoversi a ritmo di musica. Ecco allora che sul portale INGV Terremoti si è dovuto spiegare che il tutto era legato proprio al concerto del rapper statunitense, nonostante non ci sia stato alcun "reale terremoto".

Nel comunicato si spiega che anche l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha ricevuto un buon numero di segnalazioni, ma semplicemente, citiamo testualmente, "le stazioni della Rete Sismica Nazionale gestite dall'INGV hanno registrato in modo evidente l'entusiasmo dei fans di Travis Scott in concerto al Circo Massimo". Viene inoltre indicato che situazioni simili si sono già verificate in passato, ad esempio nell'ambito della vittoria dello Scudetto del Napoli nel 2023 o quando l'Italia è uscita vincitrice dal Campionato europeo nel 2021.



D'altronde, il sismogramma parla chiaro: nell'ora e mezza circa di concerto al Circo Massimo si sono registrati dei "picchi di esultanza". D'altronde, si trattava della prima presentazione mondiale dell'album Utopia, un concerto in grado di piazzare l'Italia ai vertici nel mondo degli eventi rap. C'è poco da dire: tra polemiche e proposte musicali, l'entrata del brano "HYAENA" è più a fuoco che mai. "This s**t is outta control".