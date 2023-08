Travis Scott a Roma il 7 Agosto 2023: tutte le info sui biglietti e prezzi

L'annuncio del concerto di Travis Scott a Roma, in programma al Circo Massimo il prossimo 7 Agosto 2023, ha provocato un'ondata di entusiasmo tra i fan del rapper americano, fresco di "Utopia".

Per gli appassionati del genere di tutto il mondo si tratta di un evento imperdibile, destinato ad entrare nei libri di storia dal momento che Travis Scott si esibirà per la prima volta nella Capitale Italiana con il suo nuovo album, attesissimo dai fan ed accompagnato da un progetto cinematografico noto proprio come "Circus Maximus", a cui hanno collaborato molti registi.

In Utopia, a cui Travis Scott ha iniziato a lavorare dal 2021, trovano spazio 19 brani e collaborazioni con il gota della musica internazionale, tra cui Beyoncé, Drake, Future, The Weeknd, SZA, Bad Bunny, Rob49, Playboi Carti, Kid Cudi, Sheck Wes, Bon Aver, Sampha, Young Thug, 21 Savage, Westside Gunn, James Blake, Teezo Touchdown e Yung Lean.

Biglietti Travis Scott al Circo Massimo

La corsa ai biglietti è già iniziata, ed è facile intuire che la richiesta sarà altissima. Ma come prenderli e dove?

La prevendita si articolerà su due fronti: oggi, mercoledì 2 Agosto, partirà alle ore 10 il presale di Live Nation dedicato agli iscritti al sito web, i quali potranno accedervi direttamente attraverso questo indirizzo, dove comparirà un link che rimanderà direttamente alle pagine d'acquisto su Ticketone e Ticketmaster. Attenzione: tale link non garantisce la disponibilità dei biglietti ma solo la possibilità ad accedere alla vendita.

La vendita libera invece partirà giovedì 3 Agosto alle ore 10 sui canali classici.

Prezzi biglietti Travis Scott al Circo Massimo

Trapelati anche i prezzi: a quanto pare gli interessati avranno la possibilità di acquistare due settori. Il posto unico ha un prezzo di 46 Euro, a cui bisogna aggiungere le spese di commissione e di servizio. Il PIT, che garantisce l'accesso al settore più ravvicinato al palco, invece, costa 57,50 Euro