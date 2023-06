Travis Scott oggi 30 Giugno 2023 agli iDays di Milano: orari e scaletta

Dopo la terza giornata di iDays in compagnia di Paolo Nutini, il festival di musica live milanese prosegue stasera all’Ippodromo Snai La Maura con un appuntamento imperdibile per gli amanti di musica rap. A salire sul palco infatti sarà Travis Scott.

L’artista di Houston infatti si esibirà alle ore 21, ma la giornata sarà davvero ricca. Alle 16:30 è previsto un dj set curato da ESSE Magazine, il magazine online specializzato in musica urban e rap. Alle 18 invece sarà la volta di AVA mentre alle 19:30, un’ora e mezza prima di Travis Scott, si esibirà Capo Plaza.

L’apertura dei cancelli è prevista alle ore 14, mentre l’apertura della cassa per le 15 e quella per gli accrediti alle 16:30.

Per quanto riguarda gli ingressi, invece, saranno scaglionati in questo modo:

Posto Unico Giallo: Via Ippodromo (incrocio Via Montale)

Posto Unico Rosso: Via Lampugnano (Parco di Trenno)

PIT/Early Entry: Via Lampugnano (Parco di Trenno)

Super Pit: Via Eugenio Montale 13

Per quanto riguarda la scaletta, invece, non sono disponibili molte indicazioni ma potrebbe essere questa:

Hold That Heat (Southside cover)

HIGHEST IN THE ROOM

BUTTERFLY EFFECT

THE SCOTTS (THE SCOTTS song)

STARGAZING

CAROUSEL

Mamacita

NO BYSTANDERS

Praise God (Kanye West cover)

Upper Echelon

MAFIA

Raindrops (Insane) (Metro Boomin cover)

Trance (Metro Boomin cover)

SKELETONS

WAKE UP

90210

TKN (ROSALÍA & Travis Scott cover)

beibs in the trap

GATTI (JACKBOYS song)

OUT WEST (JACKBOYS song)

pick up the phone (Travis Scott & Young Thug cover)

Antidote

SICKO MODE

goosebumps

La biglietteria invece sarà presente in Via Ippodromo all’incrocio di Via Montale.

Per quanto concerne la viabilità, il comune consiglia di utilizzare la metropolitana M1 sulla linea rossa con fermata Uruguay, o la linea 69 con fermata Via Ugo Betti con i bus.