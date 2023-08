Travis Scott, ecco il mega film CIRCUS MAXIMUS: è gratis per tutti

Travis Scott ha fatto tremare Roma, in tutti i sensi, con tanto di chiamate d'emergenza per chi pensava si trattasse di un evento sismico: per celebrare l'enorme impatto dell'evento di inizio agosto, il rapper americano ha voluto lanciare due iniziative molto particolari.

La prima già la conoscevamo: all'alba del maxi-evento, infatti, lo stesso Travis Scott ha annunciato la diretta dal Circo Massimo sui suoi canali. La seconda, invece, è arrivata non troppo a sorpresa proprio in queste ore.

Il cantante ha infatti caricato sul suo canale Youtube da 17 milioni di iscritti un lungo film da 75 minuti come parte del lancio di UTOPIA. Potrete recuperare in maniera completamente gratuita tutto il lungometraggio anche dal player che trovate in apertura a questa notizia.

A poco meno di 24 dalla pubblicazione, il film "CIRCUS MAXIMUS" ha già realizzato oltre 1 milione di visualizzazioni e tra i commenti c'è già chi si è prodigato a inserire i vari segnalibri. Tra l'altro, estratti dal film sono stati ritagliati e montati ad hoc dalla produzione del cantante per ricavarne i video musicali di brani isolati, tra cui DELRESTO (ECHOES), HYAENA, SIRENS e MODERN JAM.

L'evento CIRCUS MAXIMUS è stato unico nel suo genere, come del resto l'intera campagna di UTOPIA, per un album-evento che è già diventato il fenomeno dell'anno.

In calce trovate anche i video singoli dei vari brani pubblicati in queste ore. Buona visione!