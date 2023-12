Travis Scott e Jordan comandano la top 5 delle Nike più vendute del 2023 su SNKRS

Nike ha diffuso la classifica delle sneakers più popolari del 2023 sull'app SNKRS: quali drop hanno catalizzato maggiormente l'attenzione degli sneakerheads negli ultimi dodici mesi? La top 5 è dominata in larga parte dal brand Jordan, ma non mancano le sorprese.

5 - Nike Kobe 6 Protro Reverse Grinch

Quinto posto per una delle ultime uscite dell'anno, le Nike Kobe 6 Protro in colorazione Reverse Grinch, completamente rosse con dettagli e lacci in un brillante verde elettrico. Le Kobe 6 sono una delle scarpe da basket più iconiche di Nike, uscite originariamente nel 2010 e negli anni riproposte in una vasta gamma di colorazioni.

4 - Nike SB x Air Jordan 4 Pine Green

Un mix tra le Nike SB e le amatissime Air Jordan 4, in colorazione Pine Green, una delle più richieste in assoluto nel 2023. Per gli amanti delle J4 si tratta di una scarpa assolutamente irrinunciabile, una collaborazione sicuramente ben riuscita e che non ha deluso al momento del lancio sul mercato.

3 - Jarritos x Nike SB Dunk

Dopo le Nike SB Dunk x Ben & Jerry, arriva una seconda collaborazione a tema "food" questa volta con il brand Jarritos. Si tratta di una celebre bevanda gasata messicana a base di frutta, il logo Jarritos è ben visibile su queste sneakers e la colorazione riprende i vari gusti disponibili in commercio. Una scarpa sicuramente particolare e non semplice da indossare.

2 - Travis Scott x Air Jordan 1 Low Golf Neutral

Secondo posto per le Air Jordan 1 x Travis Scott, qui in versione Low Golf in colorazione Neutral Olive e Light Lemon Twist. Uno dei lanci che ha catalizzato maggiormente l'attenzione durante l'anno, grazie anche all'hype generato da DJ Khaled, che più volte ha indossato queste scarpe sul green.

1 - Travis Scott x Air Jordan 1 Low OG Medium Olive

Nessuna sorpresa, al primo posto troviamo le Air Jordan 1 x Travis Scott in colorazione Medium Olive, versione bassa in numerazioni da donna. Una scarpa diventata ormai iconica grazie al celebre swoosh "al contrario", grazie all'enorme successo di Utopia il rapper di Houston continua a mantenere il suo status di artista di culto e la collaborazione con Nike procede a gonfie vele.