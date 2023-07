Travis Scott, esce oggi Utopia: annunciato un concerto a Pompei!

È il grande giorno di Utopia, l’attesissimo nuovo album di Travis Scott che dalla mezzanotte è disponibile sulle principali piattaforme di streaming e nei negozi di dischi, oltre che sullo store del rapper con cinque copertine diverse.

Contestualmente al lancio di Utopia, l’artista americano ha annunciato un’importantissima notizia per i fan italiani. Tramite il suo sito ufficiale, infatti, ha comunicato che presto terrà un live a Pompei, a Napoli. Al momento però non sono state diffuse informazioni di alcun tipo sulla data dell’evento, tanto meno sulla disponibilità dei biglietti. Sul web circolano diverse voci ed alcun sostengono si tratti di un live unplugged già registrato da Travis Scott, ma non sono arrivate conferme ufficiali a riguardo. Collegandosi alla pagina ufficiale del Live in Pompei di Travis Scott, però, si vede un generico “Coming Soon”, ma l’attesa tra i fan della Flame è altissima e chiaramente vi aggiorneremo.

Proprio qualche settimana fa, Travis Scott si è esibito agli iDays di Milano in uno spettacolare concerto che ha attirato migliaia di persone da tutta Italia. Il rapper avrebbe dovuto tenere un concerto alle Piramidi di Giza, proprio in concomitanza con il lancio del nuovo album, ma alla fine è stato annullato per ragioni non note.