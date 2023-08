Travis Scott in concerto stasera 7 Agosto 2023 al Circo Massimo di Roma: la scaletta

Ci siamo: stasera Travis Scott si esibirà al Circo Massimo di Roma per presentare, per la prima volta a livello mondiale, il suo nuovo album Utopia che ha visto la luce qualche settimana fa registrando subito un riscontro da record sulle piattaforme di streaming.

L’evento attirerà migliaia di spettatori da tutta Italia ed Europa, e si preannuncia davvero magico anche alla luce della location in cui si svolgerà, quel Circo Massimo richiamato anche nel progetto cinematografico “Circus Maximus” realizzato insieme a svariati registri di primo piano.

Nel 2023 non si tratta dell’unica esibizione di Travis Scott in Italia: lo scorso 30 Giugno infatti si è esibito agli iDays di Milano all’Ippodromo Snai La Maura dove ha proposto la seguente setlist:

Aye (Lil Uzi Vert cover)

HIGHEST IN THE ROOM

BUTTERFLY EFFECT

THE SCOTTS

STARGAZING

CAROUSEL

Mamacita

NO BYSTANDERS

Praise God (Kanye West cover)

Upper Echelon

LOST FOREVER

MAFIA

Raindrops (Insane) (Metro Boomin cover)

Trance (Metro Boomin cover)

90210

Love Galore (SZA cover)

beibs in the trap

GATTI (JACKBOYS song)

Antidote

Aye (Lil Uzi Vert cover)

SICKO MODE

Ring Ring (Chase B cover)

goosebumps

Tale scaletta però non è indicativa in quanto il concerto di stasera ha come obiettivo la promozione di Utopia. Qualche indicazione potrebbe essere arrivata lo scorso 27 Luglio 2023, quando Scott si è esibito a Brooklyn eseguendo quasi tutto Utopia:

HYAENA

THANK GOD

MODERN JAM

FE!N

GOD'S COUNTRY

LOST FOREVER

CIRCUS MAXIMUS

MELTDOWN

L’attesa nella Capitale è altissima, per quello che si preannuncia essere uno degli appuntamenti più importanti di questa estate musicale romana.