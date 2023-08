Travis Scott annuncia a sorpresa: ecco la diretta del concerto di Roma

Manca poco al concerto di Travis Scott al Circo Massimo di Roma, legato al nuovo album Utopia. Tuttavia, l'artista ha appena effettuato un annuncio che risulterà gradito a tutti coloro che non potranno essere lì fisicamente: l'evento verrà trasmesso in diretta sul Web.

Il rapper statunitense ha infatti pubblicato, nel tardo pomeriggio italiano della giornata del 7 agosto 2023, ovvero poche ore prima del concerto, una comunicazione relativa alla live streaming dell'evento al Circo Massimo di Roma. Ebbene, come si legge in un post Instagram di Travis Scott, l'evento si potrà vedere mediante il portale ufficiale dell'artista.



L'appuntamento è dunque alle ore 21:00, quando anche chi non potrà essere fisicamente al concerto potrà collegarsi al sito Web traviscott.com per prendere visione del tutto. L'artista ha indicato che l'evento sarà in esclusiva per il suo portale, dunque non ci sarà modo di vederlo altrove in streaming. Il prezzo del biglietto è fissato a 15 dollari (al contrario di quanto si pensava inizialmente, non è gratuito).

Tuttavia, verso le ore 23:00 italiane ci sarà per gli utenti Apple Music la Premiere di quello che il rapper statunitense ha indicato come "Circus Maximus Film". Insomma, c'è grande attesa per lo show di Travis Scott, che sta mettendo in modo importante l'Italia al centro del suo ultimo progetto. Tra l'altro, l'artista è anche stato avvistato in piedi sul tetto di un van per le strade di Roma proprio mentre si recava verso il Circo Massimo per la prima mondiale dell'album Utopia.



Sono previsti circa 50.000 spettatori, senza contare a questo punto quelli che guarderanno il tutto in streaming. Per il resto, potrebbe magari interessarvi approfondire la scaletta del concerto di Travis Scott al Circo Massimo, in modo da poter seguire meglio il tutto. Che dire a questo punto, se non Utopia.