Trapizzino, lo street food metà pizza metà tramezzino con la tradizione romana dentro

Un triangolino di paradiso, tutto da assaporare. Stiamo parlando del Trapizzino, l'ultima golosa tentazione che non potete assolutamente farvi scappare.

Nato 10 anni fa da un'idea dello chef Stefano Callegari (abbiamo provato i nuovi forni per pizza Ooni con Stefano Callegari), il Trapizzino unisce ai piatti della tradizione romana un altro alimento popolare, simbolo della cucina italiana. Un cibo celebre per la sua essenzialità, nato a Napoli nel XVI sec e riproposto da nord a sud della nostra penisola in diverse declinazioni: col cornicione o senza, sottile o spessa... stiamo ovviamente parlando della pizza, di cui il Trapizzino eredita l'impasto in grano tenero e lievito, che viene sagomato a forma di tasca sigillata ai lati e riempita di sugose bontà. Un po' tramezzino e un po' pizza, il Trapizzino è un goloso piatto d'asporto che evoca la gestualità della “scarpetta”, quella che si fa col pane per raccogliere il sugo rimasto sul fondo del piatto. Ma è anche un franchise attivo dal 2008; una realtà che oggi conta 13 locali e 100 dipendenti, presente oggi a Roma, Milano, Firenze, Torino e perfino New York. Il menù originale prevede 5 ricette classiche: pollo alla cacciatora (il primo a essere ideato), polpetta al sugo, parmigiana di melanzane (adatta anche ai vegetariani), doppia panna e alici con stracciatella di burrata messa sotto e sopra, con in mezzo le alici del Cantabrico, e la peculiare lingua in salsa verde. A questi gusti si uniscono 3 ricette a “rotazione” che variano a seconda delle stagioni: coda alla vaccinara, garofolato (ovvero umido di manzo), trippa alla romana, zucca mandorle e pecorino, misticanza alla romana, pollo con peperoni, burrata con zucchine alla scapece, polpo al sugo, coratella con cipolle, picchiapò (ovvero un bollito di manzo ripassato in padella con pomodoro e cipolle), coratella (o meglio interiora) con carciofi, padellaccia di maiale e ancora lo zighinì (un piatto tipicamente africano molto speziato), peperoni e baccalà, broccoli e salsiccia, ceci e baccalà, carciofi alla romana, guancia brasata, seppie e piselli. Una selezione da leccarsi i baffi, cui si uniscono i supplì e una selezione di dolci tra cui spicca il Trapizzino al triplo cioccolato, ispirato dall'inconfondibile forma triangolare del suo omonimo salato ma col cioccolato fondente Domori. Una tentazione croccante fuori e morbida dentro, con un interno di pan di spagna al cioccolato ripieno di ganache al rum.

