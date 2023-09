Altro che transizione ecologica: le emissioni dei grandi fast food continuano ad aumentare

Neanche due mesi fa, McDonald's ha annunciato una nuova catena di fast-food che farà da "spin-off" per i suoi punti vendita principali. Dopo l'entusiasmo dell'annuncio, però, si sono fatti avanti i critici, che sottolineano che l'impatto ecologico dei principali fast-food su scala mondiale è in continuo aumento.

Ebbene sì: in un mondo in cui tutte le aziende cercano di ridurre la propria impronta ambientale (ne sono un esempo gli sforzi portati avanti da Apple per la neutralità carbonica), sembra che i fast-food siano gli unici a inquinare di più. McDonald's ne è l'esempio principale: l'ultimo studio sulla sostenibilità della catena (effettuato peraltro dall'azienda stessa) spiega che le emissioni registrate nel 2021 erano il 12% più elevate di quelle del 2015.

Il New York Times, però, spiega che McDonald's non è la sola catena a registrare risultati del genere. Al contrario, 20 dei più grandi fast food al mondo (compresi Chipotle e Chick-Fil-A) hanno incrementato le loro emissioni, anziché ridurle. Stesso discorso per il produttore di bevande gassate PepsiCo e per il colosso dei dolciumi Mars.

Per la verità, molte di queste compagnie hanno tentato di implementare misure anti-inquinamento, modificando il packaging dei propri prodotti, implementando l'utilizzo di energia rinnovabile per i propri punti vendita e riducendo le emissioni connesse ai trasporti. Degli sforzi che vanno riconosciuti, ma che vengono offuscati dal fatto che il 90% della CO2 prodotta dal settore del food non arriva dagli imballaggi o dai ristoranti, ma dalle catene produttive.

Il dato è ancora più inquietante se consideriamo che il settore food ammonta al 30% delle emissioni su scala globale, molte delle quali - emerge dai dati di McDonald's e compagnia - sono difficili o troppo costose da abbattere. Intanto, però, gli attivisti per il clima hanno già puntato il dito contro le grandi aziende del cibo e della ristorazione, accusandole di noncuranza nei confronti dell'ambiente.

"Se le compagnie non sviluppano strategie per l'integrazione della transizione ecologica nei loro piani di crescita e di innovazione, è ovvio che il rischio di non arrivare agli obiettivi auto-imposti di abbattimento delle emissioni aumenti", ha spiegato Meryl Richards di Ceres, un'organizzazione no-profit specializzata nella vigilanza sulle Big Food.

Per di più, mentre le aziende non si preoccupano della sostenibilità i loro ricavi crescono: nel 2022, per esempio, Starbucks ha incementato le emissioni del 12% rispetto al 2019. L'aumento dei ricavi - sempre confrontando 2019 e 2022 - è stato pari al 23%, ovvero a 6 miliardi di Dollari. Intanto, però, le Big Tech hanno spiegato, con dei comunicati rilasciati al New York Times, di essere "impegnate nella riduzione delle emissioni nelle catene produttive".