Parte il tour italiano di Roger Waters: stasera la prima data a Milano, poi a Bologna

Parte stasera il mini tour italiano di Roger Waters. Il "This Is Not a Drill Tour", annunciato poco prima della pubblicazione delle "Lockdown Sessions" contenenti anche una nuova versione rivisitata di Comfortably Numb, sarà protagonista nel nostro paese con ben sette date sparse tra il capoluogo lombardo a Bologna.

Si parte, come dicevamo, oggi 27 Marzo 2023 al Mediolanum Forum di Assago, dove lo storico bassista dei Pink Floyd tornerà domani 28 Marzo, il 31 Marzo ed il 1 Aprile 2023.

In mezzo, un trittico di date all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), dove Waters si esibirà il 21, 28 e 29 Aprile 2023.

I biglietti ed i vari pacchetti VIP sono già sold out da tempo, ma tramite il Fansale di Ticketone (che rappresenta l'unico modo ufficiale per acquistare e rivendere biglietti a prezzo di costo) è possibile trovarli.

Di seguito i prezzi ed i settori per le date di Assago:

Settore Numerato 1: 149,50€ (130,00€ + prev 19,50€)

Settore Numerato 2: 138,00€ (120,00€ + prev 18,00€)

Settore Numerato 3: 89,70€ (78,00€ + prev 11,70€)

Posto in Piedi: 79,35€ (69,00€ + prev 10,35€)

Settore Numerato 4: 79,35€ (69,00€ + prev 10,35€)

Settore Numerato 5: 69,00€ (60,00€ + prev 9,00€)

Settore Visibilità Limitata: 69,00€ (60,00€ + prev 9,00€)

Per quanto riguarda Casalecchio di Reno invece i prezzi ed i settori sono i seguenti:

Settore Numerato 1: 138,00€ (120,00€ + prev 18,00€)

Settore Numerato 2: 98,90€ (86,00€ + prev 12,90€)

Settore Numerato 3: 89,70€ (78,00€ + prev 11,70€)

Posto in Piedi: 79,35€ (69,00€ + prev 10,35€)

Descritta come una nuova rivoluzionaria esperienza a 360 gradi, eseguita su un palco centrale, l'esibizione del This is Not a Drill Tour è composta da oltre 20 brani classici dei Pink Floyd ed i Roger Wasters, tra cui "Us & Them", "Comfortably Numb", "Wish You Were Here" e "Is This The Life We Really Want?".

Prossimamente è prevista anche la pubblicazione della nuova versione di The Dark Side of The Moon di Roger Waters.