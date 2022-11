La Tour Eiffel LEGO è il set più alto di sempre, un sogno per i veri romantici

C’è una new entry tra i set LEGO più costosi di sempre, un vero e proprio sogno diventato realtà per gli amanti dei mattoncini danesi: se amate Parigi e siete eterni romantici, la Tour Eiffel LEGO vi porterà nel cuore pulsante della capitale francese rimanendo seduti comodamente sul vostro divano.

Quello annunciato da LEGO oggi è ufficialmente il modello in mattoncini più alto di sempre grazie alla misura verticale di 149 centimetri; insomma, potrebbe diventare quasi una unità di misura per la nostra altezza. Il tributo al simbolo della Ville Lumière è mozzafiato, trattandosi di un set da 10.001 pezzi progettato per riprodurre la torre in ogni minimo dettaglio.

Parco alla base, travatura in ferro battuto, piattaforme di osservazione e bandiera francese alla cima, c’è davvero tutto. Temete la difficoltà nella costruzione? Se ce l’hanno fatta gli operai del fine Ottocento per la Esposizione Universale del 1889, potete farcela anche voi, e con un vantaggio importante: la Tour Eiffel può essere separata in quattro sezioni, facili da spostare e infine montare.

Il prezzo non è certamente per tutti, dato che costa 629,99 euro, ma non c’è alcun dubbio che nelle prime giornate di vendita andrà immediatamente sold-out con la sua bellezza e maestosità. Volete acquistare la Tour Eiffel LEGO per regalarla a qualcuno o custodirla nella vostra casa per fare un figurone con altri amanti dei viaggi, dell’architettura o, semplicemente, eterni bambini ancora oggi legati agli iconici mattoncini? Allora dovrete prepararvi al lancio del 25 novembre 2022 online e nei negozi LEGO.

Restando nel tema, ecco i tre set LEGO di auto di lusso più belli da costruire.