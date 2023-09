'È la torta delle showgirl': noto pasticcere argentino contro il dolce nazionale

Dopo aver scoperto la "torta migliore al mondo" in arrivo dalla Norvegia, presto diventata un fenomeno culinario mondiale, potremmo aver trovato la torta peggiore del mondo, questa volta in Argentina. Il dessert - ritenuto uno dei dolci nazionali del Paese sudamericano - è stato duramente criticato da un noto pasticcere nazionale.

Il dolce in questione è la Chocotorta, un dolce a base di cioccolato e biscotti che si posiziona nella top 100 dei dessert più amati al mondo di Taste Atlas. Il piatto, la cui ricetta prevede di unire biscotti al cioccolato, cream cheese, cioccolato e dulche de leche, è stato ispirato dall'italianissimo Tiramisù, importato in Argentina dai primi immigrati provenienti dal Bel Paese, nel corso dell'Ottocento.



Ancora oggi, in realtà, la Chocotorta è amatissima in Argentina, tanto da essere diventata il "dessert nazionale" del Paese, un po' come già successo per la Kvæfjordkake norvegese, definita dagli abitanti dello Stato nordico la "torta più buona del mondo". A differenza di molti suoi connazionali argentini, invece, il noto pasticcere Osvaldo Gross ritiene il dessert sudamericano uno dei peggiori al mondo, arrivando a dire di "odiarlo" e ad iniziare una vera e propria crociata contro la sua diffusione.



Osvaldo Gross è uno dei pasticceri più noti di tutta l'Argentina, con una serie di partecipazioni a programmi come Utilisima e El Gourmet, trasmessi in tutto il mondo di lingua spagnola. Non solo: Gross è anche stato il vincitore del titolo di "Miglior Pasticcere in America Latina" nel 2014. Insomma, le sue parole - specie se negative - non sono da prendere alla leggera.



In un'intervista rilasciata proprio a Taste Atlas, il pasticcere critica il ranking elevato della Chocotorta, al momento centesima nella lista dei 100 migliori dessert al mondo e terza tra le migliori torte al cioccolato del pianeta. Gross ha semplicemente spiegato la sua posizione dicendo che "odio la Chocotorta", e che "le papille gustative delle persone si stanno deteriorando".



Lo chef ha poi approfondito la questione spiegando che "la Chocotorta non è una torta vera e propria, almeno non tecnicamente. Metti dei biscotti al cioccolato uno sopra l'altro, aggiungi tre ingredienti, e all'improvviso ti trovi con una torta? No, non è una torta". Infine, l'ultimo affondo: "la Chocotorta è la torta delle showgirl e delle donne pigre. Non hai bisogno di sapere la ricetta per cucinarla".