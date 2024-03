Dalla Torre Eiffel al Millennium Falcon, i 5 set LEGO più grandi di sempre

I set LEGO di dimensioni enormi sono davvero tantissimi: solo pochi giorni fa, per esempio, la casa danese dei mattoncini ha svelato un modellino da ben 2.000 pezzi dedicato a Biancaneve, sorprendendo tutti i fan. Ma quali sono prodotti LEGO più grandi di sempre? Ecco la top 5!

5 - LEGO Star Wars: AT-AT

Come ampiamente prevedibile, il robot AT-AT di Star Wars è nella classifica dei modellini LEGO più grandi di sempre, con un'altezza di ben 62 centimetri e delle gambe mobili regolabili, che vi permettono di posizionarlo come preferite in salotto o sulle mensole della vostra cameretta. Il set conta la bellezza di 6.785 pezzi, ed è disponibile sul LEGO Store al prezzo di "soli" 849,99 Euro.



4 - LEGO Millennium Falcon

Anche il quarto posto della classifica è occupato da un prodotto a tema Star Wars, ovvero l'UCS LEGO Star Wars: Millennium Falcon. La navicella, che sul LEGO Store costa 849,99 Euro (esattamente come l'AT-AT, insomma), è composta da ben 7.541 pezzi e sette minifigure: la lunghezza dell'astronave è di 83 centimetri, mentre la sua larghezza è di 60 centimetri, con tantissimi dettagli perfettamente accurati rispetto ai film di Guerre Stellari!



3 - Colosseo LEGO

Ebbene sì, il Colosseo LEGO è uno dei set più grandi di sempre. Con i suoi 9.036 pezzi, infatti, il modellino arriva alla medaglia di bronzo in questa categoria. Ancora meglio: il Colosseo LEGO costa (relativamente) poco, dal momento che il suo prezzo è pari a 549,99 Euro sul LEGO Store. Il motivo? Semplice: le sezioni dell'opera sono molto simili tra loro, e il grado di complessità è inferiore rispetto all'AT-AT e al Millennium Falcon.



2 - LEGO Titanic

Il set LEGO dedicato al Titanic è stato rilasciato nel 2021, ed è disponibile sul LEGO Store al prezzo di 679,99 Euro. Con i suoi 9090 pezzi, quello dedicato al transatlantico protagonista della tragedia del 1909 è il secondo set LEGO più grande di sempre, e vanta un esterno fedelissimo all'originale, insieme a degli interni ricchi di dettagli.



1 - Torre Eiffel LEGO

Ebbene sì: la Torre Eiffel LEGO è il set più grande di sempre, con i suoi 10.001 pezzi complessivi. Non solo: si tratta anche del modellino LEGO più alto di sempre, con un'altezza di ben 149 centimetri. Insomma, il set punta a ridefinire il concetto stesso di "complemento d'arredo", e farà sicuramente un figurone in casa vostra, ammesso che riusciate a trovargli un posto adatto!