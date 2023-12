Torna il Whamageddon: regole e funzionamento della sfida di Natale

No, non inseriremo in questa notizia la canzone in questione in quanto non vogliamo farvi perdere la sfida. Anche nel 2023, torna il Whamageddon, l’annuale challenge che si tiene dal 1 al 24 Dicembre e che ha un solo obiettivo: evitare di ascoltare Last Christmas degli Wham.

Apparentemente la sfida sembra facile, se non fosse che “Last Christmas” al pari di “All I Want for Christmas is You” è letteralmente presente in tutti i negozi e centri commerciali durante il periodo delle festività, oltre che nelle playlist di Spotify ed Apple Music natalizie. La tradizione coinvolge tutto il mondo ed è diventato un vero e proprio fenomeno di cultura pop anche sui social network con delle regole ben precise.

Come si legge direttamente sul sito web ufficiale del Whamageddon, il regolamento è il seguente:

Passare più tempo possibile senza ascoltare la canzone degli WHAM

La sfida inizia il 1 Dicembre e termina alle 23:59 del 24 Dicembre

Si perde solo se si ascolta la versione originale di “Last Christmas”, le cover non fanno perdere

Si è fuori dalla challenge appena si riconosce la canzone

Ci sono poi delle regole bonus, di buona educazione:

Evitare di inviare volutamente la canzone agli amici o di fargliela ascoltare a tradimento, visto che è un gioco

Pubblicare sui social quando si perde con un post contenente l’hashtag #Whamageddon

Avete partecipato anche voi negli scorsi anni? E se si, dopo quanti giorni avete perso?