Torna il Red Bull 64 Bars Live a Napoli: ospiti e diretta streaming dell'evento cult

A poco più di una settimana dal Marrageddon Festival di Napoli, torna nel capoluogo partenopeo il festival cult di musica rap, il Red Bull 64 Bars Live. L’appuntamento è per oggi 7 Ottobre 2023 a Piazza Ciro Esposito, a pochi passi dalle Iconiche Vele di Scampia di Napoli.

Alla già ricca lista di ospiti negli scorsi giorni si è aggiunto anche Marracash, che proprio qualche giorno fa si è esibito al Marrageddon (da lui organizzato) insieme a Guè Pequeno.

Gli organizzatori fanno sapere che la seconda edizione di Red Bull 64 Bars Live, così come la prima, non sarà un classico concerto. Il palco è stato infatti completamente rinnovato e sarà circondato da una scenografia che renderà il tutto più magico. Il direttore creativo ed autore della seconda edizione di Red Bull 64 Bars Live sarà ancora una volta Carlo Pastore, che ha coinvolto diversi artisti locali che si alterneranno sul palco durante il pre-show.

Tra i protagonisti dell’evento troviamo Marracash, Lazza,Noy Narcos, Rose Villain, Salmo, Luchè e Geolier, supportati da Miles in cabina di regia.

Ovviamente sarà garantita anche la diretta streaming sul canale YouTube Red Bull Droppa, dove la live partirà dalle 21:15. I biglietti sono in vendita su Fansale direttamente su Ticketone: come sempre consigliamo di affidarvi alle piattaforme ufficiali e non ai bagarini.