Torna la Live Nation Concert Week: 7 biglietti per i concerti in regalo

Torna il contest di Live Nation che permette di vincere sette giorni giorni di grandi concerti. La Live Nation Concert Week si svolge interamente su Instagram e partecipare è molto semplice.

Ciò che bisogna fare è seguire la pagina ufficiale Instagram di Live Nation Italia: attenzione a quelle false che negli ultimi giorni hanno fatto la loro comparsa sulla piattaforma di Meta nel tentativo di truffare gli utenti.

A questo punto, fino al 28 Maggio 2023 verranno publicati dei post quotidiani, uno per ciascun artista e concerto, contenenti le istruzioni per partecipare al contest secondo il seguente calendario:

22 maggio - Vinci i biglietti per The Weeknd

23 maggio - Vinci l’abbonamento a tutte le giornate di I-Days Milano Coca-Cola

24 maggio - Vinci i biglietti per 5 Seconds of Summer

25 maggio - Vinci l’abbonamento a Firenze Rocks

26 maggio - Vinci i biglietti per Cirque du Soleil: OVO

27 maggio - Vinci i biglietti per RuPaul’s Drag Race

28 maggio - Vinci i biglietti per Guns N’ Roses

Il 1 Giugno l’account Live Nation Italia di Instagram, riconoscibile attraverso la spunta blu, provvederà a contattare i fortunati vincitori tramite messaggio privato con tutte le informazioni su come riscattare il premio.

Come si può vedere, i ticket sono di prim’ordine e riguardano i concerti di The Weeknd, I-Days Milano Coca-Cola (Travis Scott, Rosalía, Arctic Monkeys e tantissimi altri), 5 Seconds of Summer, Firenze Rocks (Maroon 5, The Who), Cirque du Soleil, RuPaul’s Drag Race ed i Guns N’ Roses.