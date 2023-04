Torna EntoModena: alla grande fiera arrivano i cibi a base di insetti

Se in un certo senso l'argomento relativo alle farine di grillo e altri insetti è diventato ormai "pane quotidiano" per gli appassionati di cucina, a Modena si tratterà di un tema scottante nel corso del 57esimo EntoModena.

Stiamo parlando della prima edizione del 2023 del meeting internazionale dedicato a Entomologia, Malacologia e invertebrati, organizzata dal Gruppo Modenese Scienze Naturali APS.

Durante l'evento i visitatori potranno apprezzare la più grande mostra italiana dedicata agli invertebrati, ma non mancheranno riferimenti anche al loro impiego come cibo del futuro.

Lo sa bene Mauro Ferri, membro del consiglio del Gruppo organizzatore che, ai microfoni de Il Resto del Carlino ha spiegato come gli insetti siano destinati a tornare sulle nostre tavole "perché sono stati il nostro passato" e, prosegue, "oggi, nel mondo, il consumo di insetti come 'food' è realtà quotidiana per 2 miliardi di persone".

Proprio il 15 aprile ci sarà la tavola rotonda dedicata agli "Insetti a tavola" in cui interverranno anche il Prof. Enzo Spisni, la Prof.ssa Lara Maistrello e i rappresentanti di numerose aziende del settore, tra allevatori e "trasformatori" di insetti in cibo per il pubblico italiano e internazionale.

Sempre più spesso si sente parlare di farina di insetti come base da utilizzare a tavola, ma non sarà facile convincere tutti che si tratti di uno step fondamentale anche e soprattutto per l'ambiente.

Se volete saperne di più, siamo andati anche a mangiare l'hamburger di grillo, un'esperienza davvero sorprendente!