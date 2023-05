Topps UK celebra Re Carlo III: l'incoronazione in un set per collezionisti

Ormai è chiaro a tutti che l'avvio della nuova stagione Topps Living dedicata alle principali competizioni calcistiche europee fosse solo l'inizio di un 2023 a dir poco esplosivo.

L'ultima novità del gigante statunitense del collezionismo ci riguarda un po' meno da vicino e, infatti, l'ultimo innesto della serie Topps Now non riguarda la stagione calcistica in corso o vecchie glorie, bensì l'incoronazione di Re Carlo III. Una collezione a tempo, a cui si potrà partecipare esclusivamente sul portale inglese di Topps con timer di 7 giorni. Come per ogni altra soluzione della serie Now (o come anche per le Living), anche in questo caso la tiratura (Print Run) sarà limitata al numero di pezzi ordinati e quindi la rarità sarà inversamente proporzionale al successo della serie.

Il set è composto da quattro pezzi da collezione, acquistabili separatamente o insieme a seconda delle proprie preferenze. Le singole carte raffigurano Re Carlo III di profilo dopo l'incoronazione, il Principe William con la sua famiglia, Re Carlo III e la Regina Consorte che salutano la folla e Re Carlo III in carrozza.

Ogni pezzo ha un costo unitario di 7,99 sterline, che può essere ridotto con l'acquisto in bundle. Cinque pezzi costeranno quindi 23,99 sterline (4,80 sterline a carta), dieci pezzi saranno acquistabili invece a 39,98 sterline (3,99 sterline a carta) e il pacco da venti card, infine, potrà essere vostro per 64,99 sterline (3,24 sterline a carta). Il set completo avrà un costo di 24 sterline, pari al prezzo di tre carte singole per averne quattro, ma è chiaramente con i bundle che si otterrà il risparmio maggiore.

Come per ogni collezione Topps Now, anche qui ci sarà la possibilità di saggiare la propria fortuna sperando di ricevere una delle pochissime "parallele", numerate 1of1, a 5 o a 10 pezzi.

Per acquistare il set dal sito ufficiale di Topps UK occorrerà effettuare una nuova iscrizione rispetto al sito italiano e dovrete impostare nuovamente i dati di pagamento e di spedizione, che comporterà anche una tassa d'importazione.