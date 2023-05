Topps SuperStars: è partita la caccia agli autografi di Haaland e Ronaldo

Archiviato il curioso e inaspettato reveal delle Topps Now per l'incoronazione di Re Carlo III, torniamo a masticare calcio perché il 9 maggio 2023 è in arrivo nelle edicole e nei negozi specializzati la nuova collezione Topps Superstars dedicata alla stagione calcistica 2022-23.

Il set entry level pensato da Topps per questa nuova annata si concentra sui tornei per i quali il gigante americano ha i diritti, ovvero Champions League, Europa League e Conference League.

Oltre al set base, composto da 200 carte, ci sarà spazio per 200 "superstar", tra i prospetti più interessanti dell'anno e leggende pescate dal passato. Oltre alle carte tradizionali, inoltre, ci saranno anche apprezzati inserti die-cut, parallele con vari ordini di rarità, memorabilia e autografi. Osservati speciali saranno proprio questi ultimi, la cui checklist vanta nomi di altissimo valore storico e non solo. Gli autografi saranno presenti in tre liste, tra cui la serie commemorativa Munchen 1993 in cui figurano anche Lewandowski in maglia Barcellona e Ronaldo "il fenomeno" con quella dell'Inter.

Alle superstar autograph classiche, invece, si alterneranno anche delle parallele per campioni del presente e del futuro tra cui Haaland e i "nostri" Milinkovic-Savic e Tonali.

Le Topps Superstars 2022-23 sono disponibili sul territorio in tre opzioni d'acquisto e in ogni pack ci saranno delle parallele esclusive. Si parte dall'hanger pack da 11,99 euro in cui ci saranno 4 pacchetti da 8 carte ciascuno e 2 parallele esclusive.

L'opzione più gettonata sarà invece il blaster box da 24,99 euro, in cui potrete trovare 9 bustine da 8 card per un totale di 72 carte, 4 esclusive e possibilità di trovare relic esclusive.

Infine, a 72 euro ci sarà il classico display box da 24 pacchetti, per un totale di 192 card.