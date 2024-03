Topps Now celebra i 40K punti di LeBron James con una card spaziale

Mentre continua a spron battuto anche nel 2024 il rollout settimanale delle Topps Living, il gigante del collezionismo ha voluto celebrare uno dei momenti più importanti nella storia del basket statunitense.

Con un'uscita esclusiva della serie Topps Now, infatti, viene celebrato il traguardo dei 40.000 punti in carriera raggiunti da LeBron James.

The King è già da tempo nell'Olimpo dell'NBA ma adesso è anche l'unico a vantare un record di questo genere, il primo nella storia a riuscirci, merito anche della longevità straordinaria della sua carriera.

La carta, soggetta a una printrun dinamica che verrà resa nota solo dopo la fine degli ordini, cattura questo momento storico con un ritratto realizzato da Chuck Styles, artista tra i più apprezzati nello sport americano e che aveva già collaborato con Topps nel Baseball.

Come al solito, sarà possibile tentare la sorte per accaparrarsi una parallel numerata. Queste le opzioni:

/99 Black

/75 Green

/49 Blue

/25 Purple

/10 Red

/5 Orange

/1 Gold

Attualmente disponibile solo sul portale americano di Topps, la carta si può acquistare a un costo di 18 dollari per singola unità, 70 dollari per il lotto da 5 pezzi, 120 dollari per 10 e 200 dollari per 20.

Le vendite sono aperte dal 2 al 5 marzo, dopodiché non saranno più disponibili all'acquisto.

Non è ancora chiaro se la card verrà resa disponibile per l'Italia ma potete fare affidamento sui gruppi acquisto (ad esempio quello di CardsGuru).