Topps Living, un set di curiosità: la prima, le 'fantasma', la più rara

Il grande e atteso ritorno di Topps Living per il 2023 ha portato in dote una serie di novità, dagli artisti alla selezione dei giocatori, con una prima, fondamentale apertura al calcio femminile.

Spinti forse anche da questa ventata d'aria fresca e reduci dalla pubblicazione delle card dedicate alla Bonmatí e alla Bronze, abbiamo pensato che fosse il momento giusto per parlare di alcune delle domande più gettonate che gravitano attorno al mondo del Topps Living Set. Togliamoci subito il dente, quindi: la copertura della Champions League per il Living Set parte nel 2019 con una storica numero 1 dedicata a Messi in maglia Barcellona. Secondo e terzo in ordine di apparizione furono Lukaku allo United e McKennie allo Schalke 04.

Nonostante fossero le prime tre, il successo fu particolarmente elevato, con una printrun rispettivamente di 3512, 1298 e 1359.

Neanche a dirlo, la prima atleta donna a figurare in collezione è stata proprio la Bonmatí in maglia Barça nella week 1 del 2023, con una printrun di 1504, mentre la Bronze, sempre in maglia blaugrana, ha collezionato 777 preferenze. Ma qual è la card più rara del set? Qui si apre un mondo e, per quanto i numeri possano parlare, la risposta non potrà comunque essere certa al 100%.

Affidandoci esclusivamente alla printrun, infatti, la più "rara" del Set sarebbe Joachim Andersen in maglia OL, stampato nel 2020 in appena 93 copie, seguito a stretto giro da Correa (Atletico Madrid) e John Stones (City), rispettivamente con una PR di 96 e 99.

A questo punto è doveroso spiegare perché potremmo non esserne così sicuri: dovete sapere che nel 2022 c'è stato un bel "buco nero", con tre settimane per un totale di nove card fantasma, orfane di printrun.

La lista è composta da Bowen (West Ham), Phillips (City), Wanner (Bayern), Ferran Torres (Barcellona), Tchouaméni (Real Madrid), Perišić (Tottenham), Capoue (Villareal), Gakpo (PSV) e Klaassen (Ajax). Chiudiamo con un omaggio ai freschi vincitori del titolo di Campioni d'Italia, poiché la prima maglia italiana ad apparire tra le fila del Living Set è proprio quella del Napoli e a vestirla, nel 2019, fu Dries Mertens, seguito poco più tardi da Perišić in maglia Inter e da Chiellini a strisce bianconere.

Per rispondere ad alcune di queste domande, abbiamo utilizzato la Checklist Interattiva Living creata dai ragazzi di CardsGuru. Ne approfittiamo per suggerirvi, se siete alle prime armi e volete buttarvi nel mondo Living, di entrare nel loro gruppo acquisto senza scopo di lucro, con cui potrete ridurre al minimo il prezzo delle singole card in uscita ogni settimana e conoscere altri appassionati, che vi aiuteranno in maniera disinteressata a muovere i primi passi in questa collezione.