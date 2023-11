Topps, Black Friday anche per i collezionisti con un codice da non perdere

Reduce da un autunno a dir poco infuocato, in cui siamo passati dal lancio di F1 Eccellenza alla splendida collezione "DECO" ispirata al tipico design anni '20 e '30 e con protagonisti i più grandi campioni delle competizioni UEFA, anche per Topps è arrivato il periodo delle offerte.

Come da tradizione, il popolare brand americano non si è lasciato sfuggire l'occasione di lanciare la propria iniziativa promozionale in occasione del Black Friday 2023.

Durante questo eccitante periodo di shopping e grandi sconti, online e nei negozi fisici sulle categorie più disparate di prodotti, ci sarà anche un codice sconto per ottenere una cospicua riduzione di prezzo sulle nostre collezioni preferite.

Andando sul sito ufficiale di Topps Italia ed effettuando il login con i propri dati personali, basterà applicare al carrello il codice "BFRIDAYM10" per ottenere il 10% di sconto immediato sul totale. Attenzione però: se simulerete lo sconto senza effettuare l'accesso al portale, non vi apparirà nessuno sconto. Per vedere l'ammontare della riduzione di prezzo sarà necessario entrare con il proprio profilo.

Alcuni esempi? Il box Topps Chrome Black dedicato a Star Wars per il 2023, solitamente proposto a 130 euro, viene scontato di 13 per un totale al checkout di 117 euro. Discorso simile per il Lite Box Topps Chrome UEFA Club Competition riferito alla stagione 2022/23, venduto a 135 euro e scontato di 13,50 per un totale di 121,50 euro.