Topps, arrivano le Summer Signings: ci sono i 'nuovi' Højlund e Tonali

Dopo aver lanciato le nuove Topps Finest ispirate alla grafica del 1994 e relativa alla stagione calcistica 2022/23, è finalmente arrivato il momento che i collezionisti attendevano, quello delle nuove firme per la stagione appena iniziata.

Con la collezione UCC Summer Signings, Topps inaugura l'annata 2023/24 col botto, con nuove firme, prospetti interessanti e persino con i doppi autografi.

Tra i nomi più scottanti per gli appassionati italiani c'è sicuramente Sandro Tonali in maglia Newcastle, ma anche Rasmus Højlund (che finalmente ha anche una maglia con la ø corretta) coi colori dello United. Topps promette una frequenza di drop di un autografo ogni due box e garantisce due parallele per box. Il set è strutturato in appena 85 carte con i più importanti cambi di casacca estivi. Ogni box contiene 5 pacchetti da cinque card ciascuno, per un totale di 25 carte a box. Il prezzo su Topps UK è di 50 sterline ma è andato "sold out" in pochi istanti come da tradizione, nonostante fosse tra i prodotti stampati su ordinazione. Pertanto, nonostante la scadenza impostata per il 28 settembre 2023, presumibilmente è stato raggiunto il tetto massimo imposto da Topps per questa collezione.

Se siete tra i fortunati che sono riusciti ad accaparrarsi la propria copia o siete interessati a saperne di più, potete dare un'occhiata anche alla checklist in formato PDF con tutti gli innesti della collezione.