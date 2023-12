I Tool tornano in Italia: sono i primi headliner del Firenze Rocks 2024, info e biglietti

Primo headliner per il Firenze Rocks 2024, e che headliner. Gli organizzatori della manifestazione che va in scena a Giugno alla Visarno Arena di Firenze hanno annunciato, proprio quando manca poco alla fine dell’anno, che i Tool saliranno sul palco del festival.

La band di Maynard James Keenan, Adam Jones, Danny Carey e Justin Chanellor, si esibirà il 15 Giugno 2024 alla Visarno Arena, e sarà accompagnata da altri nomi che saranno annunciati prossimamente.

I biglietti saranno disponibili a partire da domani, 20 Dicembre 2023, tramite prevendita su MyLiveNation per gli iscritti al sito di Live Nation e per gli utenti dell’app Firenze Rocks. La vendita generale invece partirà il 21 Dicembre alle ore 11 su FirenzeRocks.it .

I Tool quindi tornano in Italia cinque anni dopo il concerto che avevano tenuto proprio al Firenze Rocks nel 2019, quando avevano portato in giro per il mondo “Fear Inoculum”, l’ultimo album arrivato a sette anni da 10,000 Days. I loro live sono caratterizzati da sempre da elementi eclettici ed atmosfere uniche che li rendono una delle band più amate dagli appassionati.

La data del Firenze Rocks 2024 era già emersa nelle passate settimane, quando i webmaster del sito web dei Tool l’avevano aggiunta al sito prima dell’annuncio ufficiale. Nel corso delle prossime settimane saranno annunciati anche gli altri nomi del cartellone 2024 del festival toscano.