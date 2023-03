Tom Morello suonerà al Firenze Rocks 2023: info e biglietti

Un nuovo grande nome si aggiunge alla lineup 2023 del Firenze Rocks, il festival annuale di musica dal vivo che va in scena alla Visarno Arena del capoluogo toscano.

Si tratta di Tom Morello, che salirà sul palco sabato 17 Giugno 2023, prima degli Who che saranno gli headliner della giornata. Il chitarrista, che si è esibito a Sanremo 2023 insieme ai Maneskin sulle note di “Gossip” che ha composto insieme alla band romana, torna quindi al Firenze Rocks a sei anni dal concerto tenuto con i Prophets of Rage, ma non insieme ai Rage Against The Machine, l’altro gruppo di cui fa parte.

Sulla pagina ufficiale, il Firenze Rocks ha anche preannunciato altri annunci per la giornata del 17 Giugno 2023: aspettatevi quindi altri gruppi spalla. Gli headliner saranno gli Who, che come annunciato in precedenza saranno accompagnati dall’orchestra.

I secondi headliner del Firenze Rocks sono i Maroon 5, che si esibiranno sul palco del festival il 18 Giugno 2023 dopo i The Reytons e D4vd.

I biglietti per la prima data del Firenze Rocks sono disponibili in vendita dallo scorso 16 Dicembre a partire da 74,75 Euro. Per tutti i dettagli vi rimandiamo direttamente alla pagina dedicata sul sito web del Firenze Rocks.