A Tokyo i bagni pubblici diventano opere d'arte grazie al progetto Tokyo Toilet

Le notizie che arrivano dal Giappone, soprattutto quando riguardano gli elementi d’arredo e di design, suscitano sempre attenzione e curiosità. Il progetto Tokyo Toilet mira ad esempio a modificare in maniera profonda il concetto di bagno pubblico per come lo conosciamo.

L’obiettivo è creare 17 diverse installazioni in tutta la città, così da trasformare i bagni publici in strutture ed esperienze uniche. Non è infatti un caso che al progetto abbiano collaborato alcuni dei principali architetti e designer del Paese.



Alcune strutture sono state già montate e danno bene l’idea di cosa si voglia fare: quella presente allo Yoyogi Fukamachi Minipark è ad esempio è interamente di vetro trasparente (pur preservando la privacy dei cittadini), mentre all’Haru no Ogawa Community Park è stato montato un bagno pubblico a forma di un polpo. All’Ebisu East Park invece ha la forma di un calamaro.



Nella zona residenziale di Shibuya è stata montata una Tokyo Toilet che si illumina di notte e offre ai passanti uno spettacolo di luci grazie a 7,9 miliardi di schemi d’illuminazione diversi, un numero non casuale che riflette la popolazione stimata a livello mondiale. Il pannello utilizza delle luci verdi di giorno e bianche di notte, per creare una serie di motivi in continua evoluzione in modo tale che appaia sempre diverso ai passanti.



A essere rivoluzionata è anche la struttura interna, con arredi in acciaio e bianchi: presenti due servizi igienici e uno spazio per cambiare i pannolini. Il piatto forte però arriva di sera quando inizia a calare il sole. Coloro che passeranno e che credono di trovarsi di fronte a un “semplice” bagno pubblico resteranno a bocca aperta dinanzi a questo spettacolo.