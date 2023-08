Tofu, frullati e 14 ore di digiuno: ecco la dieta di Nole Djokovic

Campione in campo ma anche fuori. Nole Djokovic ha bisogno davvero di poche presentazioni: siamo di fronte ad uno dei tennisti più vincenti ed importanti della storia di questo sport, con 23 titoli Slam su 35 finali e 389 settimane al numero uno del ranking. Ma qual è il suo segreto?

Ovviamente, al di fuori del talento naturale che l’ha accompagnato sin da tenera età, Djokovic segue anche da quando ha 30 anni un regime di alimentazione molto rigido che gli permette di tenere sotto controllo qualsiasi cambiamento sl suo corpo.

La dieta studiata dai suoi nutrizionisti è molto rigida e non riguarda solo il puro aspetto culinario ed alimentare, ma anche qualsiasi movimento al di fuori del campo ed il riposo. Josè Moron su Twitter ha svelato che appena alzato Djokovic beve un bicchiere di acqua calda o a temperatura ambiente con un pò di limone. I nutrizionisti gli hanno vietato l’acqua fredda in quanto il corpo brucerebbe troppe energie per riscaldarla. Subito dopo si concede un frullato verde ottenuto con varie alghe, sedano, spinaci e frutta.

Proprio la frutta rappresenta un elemento cardine della sua alimentazione in quanto gli garantisce un apporto di energia di immediata disponibilità da utilizzare durante l’allenamento o in palestra.

A colazione si concede anche una ciotola di muesli biologico senza glutine, avena, frutta varie e due cucchiai di miele di manuka (un monofloreale neozelandese). I carboidrati vengono assunti a pranzo e non devono essere complessi. A pranzo Djokovic si concede anche una scelta tra riso, patate e quinoa, accompagnandoli da alimenti vegetale, mentre a cena (che non deve mai consumarsi dopo le 19) apporta proteine vegetali. No carne e pesce quindi ma solo tofu che ha un effetto saziante e porta benefici importanti al corpo a fronte di un ridotto consumo calorico. Djokovic però può anche mangiare qualche zuppa, accompagnandola con altra verdura.

Le ore che Djokovic trascorre a mangiare sono comunque poche: il suo regime prevede un digiuno per 14-16 ore al giorno per ridurre le energie legate alla digestione.

Ah, ovviamente, non c’è spazio per “sgarri” di nessun tipo: la dieta è seguita 365 giorni l’anno.