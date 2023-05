Tocchiamo con mano le novità Thule 2023: dalla tenda Approach al portabici Epos

Anche se il meteo e le temperature sono ancora parecchio ballerini in Italia, l'estate è in ogni caso sempre più vicina e Thule ce lo ricorda facendoci toccare con mano i nuovi prodotti 2023 - dalle tende da tetto agli zaini, pronti per l'avventura.

Nella suggestiva cornice dei Dazi Milano, accanto al famoso Arco della Pace, l'azienda svedese ha portato nella città meneghina la sua tenda da tetto Approach (la nuova tenda da tetto di Thule), novità 2023 capace di raddoppiare la sua superficie una volta aperta grazie a una "scaletta portante". Disponibile in tre dimensioni, S, M e L, la tenda Approach è ingegnerizzata in maniera alquanto smart, l'ottimizzazione degli spazi infatti è massima e dentro ci si sta comodi anche in tre (due adulti e un bambino nella dimensione L). Diversi gli accessori che possiamo abbinare, dal comodo materasso anti-condensa a una pratica veranda che espande lo spazio abitabile. Si apre e si chiude in pochi istanti, inoltre il suo peso non va oltre i 70 kg, in ogni caso bisogna avere un'auto compatibile capace di supportare l'installazione - e a tal proposito sempre Thule ha creato una piattaforma da tetto apposita per la Approach, disponibile in diverse dimensioni. Il prezzo della Thule Approach parte dai 2.563 euro per la variante S e arriva ai 3.590 euro per la L.

Se oltre a campeggiare sul tetto dell'auto avete anche voglia di portare con voi le vostre biciclette, il Thule Epos potrebbe essere la soluzione perfetta. Si tratta di un portabici da gancio traino ripiegabile e reclinabile, dotato inoltre di un sistema di aggancio telescopico che permette il trasporto di biciclette di qualsiasi tipo e dimensione (funziona con telai da 20 mm a 90 mm), dalle bici da strada alle e-bike. È un prodotto di nuova concezione disponibile in Italia dal 15 maggio 2023, dotato persino di fari LED che si collegano in maniera semplice all'auto: il suo prezzo è di 1.025,95 euro nella variante per due bici, 1.127,95 euro nella variante per tre bici.

Altra novità 2023 è il Thule Arcos, un particolare portapacchi che non si monta sul tetto ma sfrutta il gancio traino. Una soluzione pensata soprattutto per le auto elettriche che hanno bisogno di ottimizzare l'aerodinamica per non sprecare neppure un kWh di energia: montato sul gancio traino, il portapacchi non aumenta la resistenza all'aria durante i viaggi, l'impatto sull'autonomia dunque è irrisorio. Ovviamente il concetto vale anche sulle vetture termiche tradizionali, che potrebbero limitare il consumo di carburante grazie a una soluzione simile. Lo spazio aggiuntivo che abbiamo grazie al Thule Arcos è di 300 litri nella versione M, 400 litri nella variante L, venduti rispettivamente a 1.878,95 euro e 1.947,95 euro.

Concludiamo la nostra carrellata di novità Thule con la nuova linea di prodotti Aion, la prima collezione di valigeria del marchio svedese realizzata con tessuti 100% riciclati. Borse e valigie che hanno ottenuto anche la certificazione bluesign, un riconoscimento internazionale che garantisce un processo produttivo rispettoso dell'ambiente, dei lavoratori e dei consumatori. Il tessuto di tela cerata con cui sono realizzati i prodotti Aion è durevole e resistente all'acqua; all'interno abbiamo speciali divisori che permettono di separare i vestiti sporchi o umidi dal resto dell'attrezzatura, mentre gli elementi rimovibili possono essere utilizzati anche al di fuori delle valigie per lasciare più spazio all'interno. Nella collezione figurano un comodo trolley da viaggio, un borsone da 35 litri, due zaini da 40 e 28 litri, una Sling Bag compatta per accedere velocemente a oggetti essenziali mentre si è in viaggio.

Trovate tutti i nuovi prodotti 2023 sul sito italiano di Thule.