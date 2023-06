Tiziano Ferro stasera allo Stadio Franchi di Firenze: scaletta, apertura cancelli ed orari

Il primo giorno d’estate porta tanti appuntamenti con la musica live. Al concerto dei Coldplay allo Stadio di Napoli si aggiunge infatti anche la nuova tappa del TZN 2023 di Tiziano Ferro, che fa tappa allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.

L’organizzatore dell’evento ha fatto sapere che l’apertura dei cancelli è prevista alle 15:30. La precedenza sarà data ai possessori dei biglietti per accedere al Prato Gold, ed a seguire toccherà agli spettatori che hanno acquistato i ticket per il prato. Per le tribune invece l’ingresso sarà possibile a partire dalle ore 18.

Il box office per l’acquisto ed il ritiro dei biglietti aprirà alle ore 15:30,mentre l’apertura della cassa per il ritiro degli accrediti è prevista alle ore 17.

L’inizio del concerto è previsto alle ore 21, e la scaletta dovrebbe essere la seguente:

Accetto miracoli

Buona (cattiva) sorte

La differenza tra me e te

Sere nere

Hai delle isole negli occhi

Il mondo è nostro

Ti scatterò una foto

Xdono

Imbranato

Indietro

Destinazione mare

L’amore è una cosa semplice

Ed ero contentissimo

E Raffaella è mia

Balla per me

Il regalo più grande

Addio mio amore

Alla mia età

L’ultima notte al mondo

Per dirti ciao!

Ti voglio bene

Almeno tu nell’universo

La prima festa del papà

La vita splendida

Stop! Dimentica

E fuori è buio

Potremmo ritornare

Incanto

Il conforto

La fine

Encore:

Rosso relativo

Lo stadio

Non me lo so spiegare

Il sole esiste per tutti

Sul sito di Live Nation fanno comunque sapere che “restano validi i biglietti per lo show precedentemente programmato per giugno 2020 e giugno 2021 per i quali non è stato chiesto il rimborso”, e lo show di stasera vale come recupero dei concerti originariamente in programma il 17 Giugno 2020 ed il 9 Giugno 2021, poi rimandati causa Covid.