Tiziano Ferro il 15, 17 e 18 Giugno 2023 a San Siro: scaletta ed informazioni

Prende ufficialmente il via stasera la tre giorni del TZN Live 2023 a San Siro. Tiziano Ferro infatti si esibirà nella Scala del Calcio stasera,15 Giugno 2023, ma anche il 17 e 18 Giugno.

Il live arriva a poco meno di quattro giorni dal concerto che Tiziano Ferro ha tenuto allo Stadio Olimpico di Torino.

Proprio da questo live sono arrivate delle indicazioni su quella che dovrebbe essere la scaletta proposta dall’artista di Latina nel corso degli show che toccheranno i principali stadi italiani:

Accetto miracoli

Buona (cattiva) sorte

La differenza tra me e te

Sere nere

Hai delle isole negli occhi

Il mondo è nostro

Ti scatterò una foto

Xdono

Imbranato

Indietro

Destinazione mare

L’amore è una cosa semplice

Ed ero contentissimo

E Raffaella è mia

Balla per me

Il regalo più grande

Addio mio amore

Alla mia età

L’ultima notte al mondo

Per dirti ciao!

Ti voglio bene

Almeno tu nell’universo

La prima festa del papà

La vita splendida

Stop! Dimentica

E fuori è buio

Potremmo ritornare

Incanto

Il conforto

La fine

Rosso relativo

Lo stadio

Non me lo so spiegare

Il sole esiste per tutti

Ovviamente, non sono da escludere cambiamenti, ma la struttura della setlist dovrebbe essere a grandi linee questa.

I biglietti sono in vendita direttamente attraverso le piattaforme autorizzate, raggiungibili tramite la pagina dedicata sul sito web di Live Nation. Nello stesso portale sono disponibili tutte le informazioni sui biglietti per i settori numerati e per i biglietti prato e prato gold.