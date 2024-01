Questo TIMEX è un colpo al cuore: tuffo nel passato nella nuova collab

Se il 2023 è stato l'anno di Casio, che ha tenuto banco con una lunga serie di dispositivi per il suo anniversario, culminata con l'ultimo reveal dell'anno con la presentazione dei G-SHOCK Full Metal Polychromatic, il 2024 si apre all'insegna dei grandi classici con una scottante proposta di TIMEX.

Frutto della collaborazione con BEAMS BOY, che celebra il suo 25esimo anniversario, e Needles, il Classic Digital BLACK riprende le linee del modello precedente mettendo da parte la colorazione viola per un nuovo, interessante nero traslucido. Fondo in acciaio, display digitale e tecnologia Indiglo sono gli aspetti fondamentali del nuovo TIMEX: è proprio sul fondo che si trova la scritta Needles for BEAMS BOY che personalizza il modello, resistente fino a 30 metri in immersione. Corpo e cinturino sono prodotti in resina, garantendo un maggiore grado di protezione rispetto alla classica plastica.

Proposto sul sito ufficiale di BEAMS BOY a 17.600 Yen, al cambio circa 110 euro, l'orologio viene venduto in un packaging naturalmente personalizzato, con la farfalla di Needles in primo piano, in rilievo rispetto alla superficie.

Attualmente in fase di preorder, il Timex Classic Digital Black arriverà ufficialmente sul mercato solo a partire dal 26 gennaio 2023. In calce a questa notizia potrete apprezzare la gallery con le immagini ufficiali.