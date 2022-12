Perché il video TikTok più visto del 2022 è una giraffa di cioccolato?

Qual è il video più visto su TikTok nel 2022 negli USA? Qualcuno potrebbe pensare che sia uno dei contenuti pubblicati dai migliori account TikTok del 2022, ma si sbaglierebbe. Il video più visto, in realtà, riguarda la creazione di una enorme giraffa di cioccolato alta due metri e mezzo, caricata sul social network dallo chef di pasticceria e star dei social Amaury Guichon.

Guichon è noto per le sue sculture di cioccolato iper-realistiche, che ne hanno decretato la fama sui social e, in particolare, su TikTok: il pasticcere è infatti stato definito da Eater lo "Chef di Pasticceria più amato di TikTok". Titolo più che meritato, se consideriamo che i suoi video fanno da mesi milioni di visualizzazioni e di like sulla piattaforma.



La giraffa di cioccolato è la più grande scultura mai realizzata da Guichon, il che ne spiega l'enorme numero di visualizzazioni: ben 309 milioni, più di qualsiasi altro video caricato sul social network nel 2022. Anche gli altri dati sono impressionanti: parliamo di 23,6 milioni di like, 208.000 commenti e ben 389.000 condivisioni. Un successo enorme, insomma.

Al momento, l'account di Guichon ha superato i 250 milioni di like totali su Tiktok e vanta ben 19 milioni di follower, più un'altra decina su Instagram. Lo chef è diventato famoso, oltre che per la sua mastodontica giraffa, anche per i video in cui ha realizzato uno skateboard in cioccolato con tanto di ruote funzionanti e una cassaforte che conteneva dei lingotti d'oro, anch'essi ovviamente fatti di cioccolato.



Guichon è entrato in cucina a 14 anni, prima in Svizzera e poi in Francia, venendo subito a contatto con il mondo dell'alta ristorazione. Dopo aver vinto un reality show francese, lo chef si è trasferito negli Stati Uniti, dove ha lavorato per la pasticceria di Jean-Philippe Maury, a Las Vegas. Sempre a Las Vegas, poi, Guichon ha fondato la sua scuola di cucina, dove ha ospitato la serie Netflix School of Chocolate.

Quello che tutti si chiedono, però, è che fine facciano le sculture di cioccolato dello chef a fine video. Vengono mangiate? Vengono buttate? Vengono fuse? Nulla di tutto ciò: lo stesso Guichon, infatti, ha spiegato che "la maggior parte rimane nella nostra scuola e viene messa in mostra per i nostri studenti, con finalità educative. Una parte viene venduta, ma quasi tutte restano qui. Mi spezzerebbe il cuore dover fondere un'opera come la mia giraffa".