Thule presenta Thule Allax: il trasportino per cani più sicuro del mercato

Thule entra nel mondo dei prodotti per cani con il nuovo Thule Allax, il box per il trasporto in auto dei nostri amici a quattro zampe che mira a stabilire un nuovo punto di riferimento del settore, dal momento che è in grado di resistere anche ai Crash test più severi.

Thule Allax mixa il design di Thule alla profonda conoscenza del settore e dei consumatori, ed è il primo di una serie di prodotti per il trasporto di cani presentati da Thule.

In questo caso, il team di Thule ha utilizzato gli impianti di crash test proprietari per sviluppare il trasportino più sicuro del mercato.



I proprietari apprezzeranno la durabilità dei materiali ed i particolari funzionali come la porta che si apre e chiude dolcemente e la serratura di sicurezza integrata che offre una maggiore protezione. Proprio la cura dei dettagli fa in modo che il box non si muova durante la guida. Il montaggio è semplice e veloce da subito, e lo sportello è facile da azionare: possibile anche regolare la profondità in modo da ottimizzare lo spazio per il canale, mentre l’apertura frontale fa in modo che il cane resti visibilie.



”Thule Allax è stato rigorosamente sottoposto a crash test in scenari reali, sia frontali sia posteriori”, spiega Louise Melin, Product Manager di Thule Group. L’innovativa ’zona di contenimento’ che abbiamo sviluppato è una caratteristica progettuale esclusiva di questo box per cani. In caso di tamponamento, questa consente che il trasportino si comprima in modo controllato, riducendo al minimo il rischio di lesioni per i passeggeri dei sedili posteriori e garantendo al contempo la sicurezza del cane”, conclude Louise Melin.



Thule Allax sarà disponibile in dieci modelli, con un prezzo consigliato da €549,95 (per la taglia più piccola, XS) a €799,95 (per la taglia più grande, XXL).