Thomas Bangalter dei Daft Punk svela il suo volto e annuncia album solista

A poco meno di due anni dallo scioglimento dei Daft Punk, avvenuto dopo 28 anni di successi, assistiamo a un “ritorno a metà” del duo icona della musica elettronica: Thomas Bangalter ha annunciato l’album solista Mythologies, rivelando ufficialmente il suo volto.

Certo, grazie agli scatti dei fan e dei giornalisti dietro le quinte tutti possono trovare facilmente sue fotografie senza il magnifico casco argenteo. Questo resta tuttavia un gesto da lui voluto e profondamente simbolico, pensato per tracciare con decisione il confine dalla sua carriera con Guy-Manuel de Homem-Christo.

Mythologies arriva il 7 aprile 2023 tramite Erato/Warner Classics ed è il primo lavoro orchestrale indipendente di Bangalter, commissionato originariamente dal coreografo Angelin Preljocaj e presentato in anteprima dall'Opéra National de Bordeaux e dal Ballet Preljocaj nel 2022. Dalla durata di 90 minuti, Mythologies vede Bangalter reinventarsi con uno stile compositivo che lo descrive e non attinge propriamente all’elettronica, bensì “alla forza tradizionale su larga scala di una sinfonia, abbracciando come tale la storia della musica da balletto orchestrale”.

Di seguito trovate l’elenco completo dei brani inclusi in Mythologies:

Premiers Mouvements Le Catch Thalestris Les Gémeaux I Les Amazones L’Arrivée d’Alexandre Treize Nuits Danae Zeus L’Accouchement Les Gorgones Renaissances Le Minotaure Eden Arès Aphrodite Les Naïades Pas de Deux Circonvolutions Les Gémeaux II Icare Danse Funèbre La Guerre

Una danza in ventitré atti imperdibile per i fan dei Daft Punk e non solo, in sostegno di una leggenda della musica elettronica. Non ci resta che attendere il 7 aprile per ascoltarla integralmente.