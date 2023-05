I Thirty Seconds to Mars di Jared Leto tornano con un nuovo album: pubblicato 'Stuck'

A cinque anni dagli ultimi lavori, i Thirty Seconds to Mars di Jared e Shannon Leto hanno annunciato il loro ritorno sulle scene con il sesto album in studio “It’s the End of the World But It’s A Beautiful Day”, che uscirà il prossimo settembre e che è stato anticipato dal singolo “Stuck”.

Ad accompagnare il singolo c’è anche un video musicale diretto da Jared che a detta del frontman si ispira alla forma umana e combina l’alta moda con l’arte.

“Grazie a mia madre incredibilmente creativa, io e mio fratello siamo stati instillati dall’amore per l’arte e la fotografia fin dalla tenera età”, ha dichiarato Jared in un comunicato stampa. “Il video di ‘Stuck’, la nostra prima nuova canzone in cinque anni, è una lettera d’amore ad alcuni dei miei fotografi preferiti. Artisti che hanno avuto un impatto molto profondo su di me come Richard Avedon, Irving Penn, Robert Mapplethorpe, Diane Arbus, Herb Ritts e altri. Artisti il cui lavoro ha cambiato il modo in cui vedevo le cose e mi ha mostrato nuove possibilità ad ogni svolta” ha continuato.

A pochi giorni dal ritorno dei Dogstar di Keanu Reeves, un’altra band molto amata dal pubblico è pronta a tornare sulle scene. I Thirty Seconds To Mars si esibiranno al When We Were Young Festival di Las Vegas ad Ottobre.