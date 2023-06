The Who, Tom Morello e Lucio Corsi stasera al Firenze Rocks: scaletta ed orari

Prende ufficialmente il via stasera, 17 Giugno 2023, il Firenze Rocks. Il festival di musica dal vivo, che nei passati anni ha visto la partecipazione di gruppi come Guns ’N’ Roses e Foo Fighters, è pronto ad accogliere i fan da tutta Italia con una prima giornata che si preannuncia scoppiettante.

In questa prima giornata ad assecondarsi sul palco saranno Le Distanze, Piqued Jacks, Lucio Corsi e Tom Morello, che anticiperanno gli headliner della serata: The Who.

Di seguito gli orari dei vari show:

Le Distanze: 16:25

Piqued Jacks: 17:10

Lucio Corsi: 18:05

Tom Morello: 19:30

The Who: 21:30

Per l’ingresso alla Visarno Arena sono previsti tre diversi accessi, indicati su ciascun biglietto:

Viale degli Olmi: Ingresso Argento

Piazza Puccini: Ingresso Arancio

Piazzale della Cascine: Ingresso Verde

È possibile arrivare sul luogo dell’evento tramite treno (con la tramvia da Santa Maria novella), tramite bus (linea ATAF 17c in direzione Cascine) o in auto.

La leggendaria rock band britannica, una delle più influenti di sempre, si esibirà nell’unica data italiana in un concerto davvero speciale. Ad accompagnarla ci sarà una filarmonica d’eccellenza: l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino.

La scaletta dello show ancora non è trapelata, ma nei comunicati gli organizzatori evidenziano come Pet Townshend, Roger Daltrey e company eseguiranno i brani tratti dalla loro sconfinata discografia, a partire dai successi degli album Quadrophenia e Tommy.

I biglietti sono in vendita su Ticketmaster, Ticketone e VivaTicket ad un prezzo di partenza di 74,75 Euro.