The Weeknd, Snoop Dogg e Ryan Reynolds vogliono acquistare gli Ottawa Senators

The Weeknd, Snoop Dogg e Ryan Reynolds hanno dato il via ad un’accesa competizione per l’acquisto della stessa squadra di hockey, gli Ottawa Senators.

Rynolds proprio di recente ha celebrato i suoi Wrexham che sono stati promossi, evidentemente non vuole stoppare i suoi investimenti nel settore sportivo e per questo motivo ha mostrato interesse per il team di Ottawa. L’attore ha già visto dal vivo diverse partite della squadra durante la stagione ed ha incontrato i funzionari della città ed il commissioner dell’NHL, Gary Bettman.

Nel weekend però si è gettato nella mischia anche Snoop Dogg, rivelando di essersi unito ad un gruppo di finanziatori guidato dal produttore cinematografico Neko Sparks che sta cercando di acquistare i Senators ad un prezzo superiore al miliardo di Dollari.

A dimostrazione di come l’interesse intorno alla squadra sia alto, sabato scorso anche The Weeknd si è unito alla causa, ma a supporto di un gruppo di investitori guidato da alcuni miliardari canadesi. In molti hanno notato che questo interesse probabilmente è il motivo per cui l’artista non si è congratulato con i Maple Leafs per la loro prima vittoria in una serie di playoff da 19 anni a questa parte.

Le offerte a quanto pare dovranno essere presentate entro il 15 Maggio 2023.