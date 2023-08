The Weeknd canta un inedito e dice addio ai feat, a meno che...

The Weeknd è diventato l'artista più famoso al mondo e questo anche grazie alle sue peculiari "sfide" social, tra cui il concerto su TikTok del 2020, e alcune prese di posizione molto dibattute, non ultima quella lanciata in queste ore sull'addio alle collaborazioni, ma...

Ovviamente c'è sempre un ma e a porre le condizioni è stato proprio il popolare cantante canadese, che ha annunciato la sua decisione sul palco durante il tour After Hours Til Dawn nella tappa di Varsavia (qui, invece, la scaletta delle tappe milanesi di The Weeknd di luglio).

Durante la performance, Tesfaye ha introdotto un suo inedito, Another One of Me, che apparentemente nella sua versione finale sarà un featuring, spiegando al contempo che sarà anche l'ultimo della sua carriera: "e voglio proprio dirlo, questo sarà il mi ultimo feat di sempre, di tutta la mia carriera, quindi voglio cantarlo con voi stasera". Non sappiamo ancora chi sarà ad accompagnarlo nella versione definitiva.

Rilanciato dal cantante sui social, il video della canzone è accompagnato da una descrizione piuttosto eloquente: "L'ultimo feat... a meno che i Daft Punk non decidano di tornare insieme!".

Doppia speranza, quindi, sia per chi apprezza le collaborazioni di The Weekend che per chi è rimasto scottato dall'addio alle scene del duo mascherato della scena elettronica internazionale.