The Weeknd 26 e 27 Luglio 2023 a Milano: la scaletta dei concerti

Sono attese più di 160mila persone per i due concerti che The Weeknd terrà all’Ippodromo La Maura di Milano stasera 26 e domani 27 Luglio 2023. Si tratta di un record estivo per l’artista, che va in parità con i 160mila biglietti staccati al London Stadium nelle due serate inglesi.

L’arrivo di Abel Makkonen Tesfaye, questo il vero nome, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi di questa caldissima estate italiana all’insegna della musica dal vivo, nonchè uno degli ultimi visto che ad agosto come da protocollo il ritmo dei concerti è solito diminuire per poi riprendere in autunno.

Sulla scaletta di The Weeknd qualche indicazione è arrivata dalle setlist che l’artista ha proposto ai presenti nelle altre date dell’Aster Hours Tal Dawn Tour che ha attirato milioni di spettatori in tutto il mondo.

La scaletta dovrebbe quindi essere la seguente:

Take My Breath

Sacrifice

How Do I Make You Love Me?

Can't Feel My Face

Lost in the Fire (Gesaffelstein & The Weeknd cover)

Hurricane (Kanye West cover)

The Hills

Kiss Land

Often

Crew Love (Drake cover)

Starboy

House of Balloons

Heartless

Low Life (Future cover)

Reminder

Party Monster

Faith

After Hours

Out of Time

I Feel It Coming

Die for You

Is There Someone Else?

I Was Never There

Wicked Games

Call Out My Name

The Morning

Save Your Tears

Less Than Zero

Blinding Lights

Tears in the Rain (Snippet)

Creepin' (Metro Boomin cover)

Popular (The Weeknd, Playboi Carti & Madonna cover)

In Your Eyes

Moth to a Flame (Swedish House Mafia & The Weeknd cover)

I biglietti per la prima data sono disponibili su Ticketone e sulle principali piattaforme di rivendita, mentre i package ed i ticket per il secondo appuntamento sono indicati come non disponibili.