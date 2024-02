'The Tortured Poets Department' è il nuovo album di Taylor Swift: in uscita ad Aprile!

Che Taylor Swift avesse qualche annuncio in canna in occasione dei Grammy Awards (dov’è diventata la prima artista a vincere per quattro volte il premio per il miglior album dell’anno) si era capito già nel pomeriggio quando aveva modificato la foto profilo scolorendola in bianco e nero.

In tutti però si aspettavano la “Taylor’s Version” di Reputation. L’artista americana però ha sorpreso - ancora una volta - tutti ed ha annunciato “The Tortured Poets Department”, il suo undicesimo album in studio che sarà disponibile nei negozi di dischi e sulle piattaforme di streaming a partire dal 19 Aprile 2024.

"Voglio ringraziare i membri della Recording Academy per aver votato in questo modo, ma so che il modo in cui ha votato la Recording Academy è un riflesso diretto della passione dei fan", affermato Taylor Swift sul palco nel discorso di accettazione del premio. "Quindi voglio ringraziare i fan raccontandovi un segreto che vi ho tenuto nascosto negli ultimi due anni” ha aggiunto, e qualche minuto dopo sui suoi account social è comparsa la copertina del nuovo disco ed un prologo che sembra essere anche il testo di una nuova canzone.

"And so I enter into evidence / My tarnished coat of arms / My muses, acquired like bruises / My talismans and charms / The tick, tick, tick of love bombs / My veins of pitch black ink”. "All's fair in love and poetry," conclude la lettera, firmata "Sincerely, The Chairman of The Tortured Poets Department."

Nessuna informazione sull’eventuale lancio del primo singolo. Ricordiamo che Taylor Swift sarà in Italia a Luglio con un doppio live a San Siro.