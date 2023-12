The Rock in versione Babbo Natale allena i bicipiti in palestra

Nemmeno l’atmosfera natalizia ferma gli allenamenti di The Rock in palestra. L’ex wrestler della WWE, ed attore di Hollywood, sul proprio account ufficiale Instagram ha pubblicato un filmato in cui, armato di cappello di Babbo Natale, esegue tre serie di bicipiti in una palestra addobbata per il Natale, con tanto di ghirlande e luci.

Come si può vedere direttamente nel filmato presente in calce, The Rock è alle prese con il curl bilanciere con il bilanciere ez. Dwayne Johnson esegue un drop set con peso a scalare: sono tre le serie, con il peso a scalare. Questa tecnica, ad alta intensità, è utilizzata dai personal trainer per il boydbuilding e permette di arrivare al cedimento muscolare ed aumentare l’affaticamento attraverso l’accumulo di lattato.

La tecnica è ovviamente avanzata e come facciamo sempre in casi analoghi, consigliamo di utilizzarla esclusivamente sotto la supervisione di un personal trainer qualificato in quanto se eseguita scorrettamente potrebbe portare ad infortuni muscolari.

Qualche giorno fa, abbiamo pubblicato su queste pagine i consigli del PT di Blake Lively e Ryan Reynolds in vista del Natale.