The Rock ha svelato il suo allenamento notturno: 'è meglio di una seduta dal terapeuta'

Solo qualche settimana fa, The Rock ha pubblicato la sua routine d’allenamento mattutina. Oggi, l’attore ed ex wrestler ha fatto l’opposto ed ha svelato l’allenamento che è solito completare di notte e che definisce “meglio di una seduta da uno strizzacervelli”.

In una clip pubblicata sul proprio account Instagram, la star di Black Adam parla di una tecnica che utilizza per allungare i dorsali ed allenare anche gli estensori lombari. La tecnica prevede dell’utilizzo dei cavi e richiede un elevato tasso di allenamento: è necessario mantenere gli addominali tesi e non muovere il busto, in quanto è fondamentale isolare al massimo i muscoli.

Il movimento è molto simile ad un pulley, e come spiegato da The Rock non richiede l’utilizzo di pesi massicci per ottenere risultati: alla base c’è la corretta esecuzione del movimento. La sessione si conclude con degli hypers, dei pushup e crunch per gli addominali. Proprio in precedenza, The Rock aveva parlato del suo allenamento per gli addominali che è tutt’altro che impossibile anche per i neofiti.

Ovviamente, come sempre in casi come questi il nostro consiglio è di farvi assistere e seguire in palestra da personale specializzato in quanto anche un minimo movimento sbagliato potrebbe causare infortuni più o meno gravi.